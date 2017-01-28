Новости Узбекистана

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Политика

Президент Беларуси: «Шавкат Мирзиёев очень хороший человек»

05.02.17, 10:16

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В Самарканде сменился хоким

Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой Народной приемной Президента

Президент ознакомился со строительством надземного метро в Сергели

Экономика и Бизнес

В течение двух лет в Ташкенте построят металлургический завод

04.02.17, 17:22

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Узбекистан начал поставки легковых автомобилей на африканский континент

Узбекистан в 2016 году произвел порядка 3 млн тонн хлопка-сырца

К 2020 году хлопковая пряжа будет полностью перерабатываться на узбекских текстильных предприятиях

Общество

Страшное ДТП в Самарканде: водитель сбил двух школьников

05.02.17, 09:30

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Махали станут оказывать «реальную помощь и содействие народу»

Жители Приаралья получат 50-процентную скидку на железнодорожные билеты

До конца года в Сергели возведут более сотни новых многоэтажек

События

Лола Каримова-Тилляева отмечена наградой “The Best Award"

05.02.17, 20:04

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Как научиться создавать event

На перевале «Камчик» восстановлено движение

В Ташкенте начато строительство Ледового дворца

В мире

Sueddeutsche Zeitung: Расчет Киева

01.02.17, 15:30

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Полный текст указа Трампа «Защита страны от иностранных террористов, пытающихся въехать в США»

The Washington Times: Растопить "вечную мерзлоту" в отношениях с Россией

О чем говорили президенты США и РФ

Культура и искусство

Классика высшей пробы: В Ташкенте прозвучали бессмертные музыкальные произведения

05.02.17, 12:02

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Художники представят картины по мотивам лирики Навои и Бабура

Живопись сумиэ: работы 15 учеников группы японского традиционного искусства представлены на выставке в МКСК

Книгу Ислама Каримова выпустили в виде мобильного приложения

Здоровье

Узбекистанцы смогут бесплатно получить вторичную консультацию лучших докторов Турции

02.02.17, 15:14

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Пластическая хирургия в Узбекистане: все, что вы хотели спросить...

Министр здравоохранения Адхам Икрамов посетил центр Алмазова в Санкт-Петербурге

Ведущие медицинские центры РФ откроют свои филиалы в Узбекистане

Спорт

«Тигры» проиграли «Драконам» со счетом 2:3

05.02.17, 22:00

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Узбекистанская сборная продолжает игру на Кубке Дэвиса

Сарвиноз Курбонбоева проиграла казахстанской красавице

Денис Истомин обыграл Дака Хи Ли на неофициальном чемпионате мира по теннису в Южной Корее

Наука и технологии

Впервые в Узбекистане пройдет конкурс технологических разработок для девушек

03.02.17, 17:50

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О своих пенсионных накоплениях теперь можно узнать на Едином портале

We Are Social: В Узбекистане лишь половина населения пользуется Интернетом

11% обращений в Мининфоком посвящены услугам мобильной связи

Колумнисты

Смокинг и лицензия на убийство

05.02.17, 19:47

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«Слабый пол»

Не ради «галочки»

«Набережная Неисцелимых»

Фоторепортаж

Фестиваль «Мир глазами студента» стал школой продюсирования молодёжи

31.01.17, 17:54

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Тысяча и одна ночь ХХI века

Центр развития интеллекта «Галилейка» провёл первую в Узбекистане олимпиаду по ментальной арифметике

Праздник изобразительного искусства

Вкусный Узбекистан

Кулинарные фишки Кашкадарьи

03.02.17, 10:22

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Шашлык, как средство единения народов

Бисквит … как много в этом звуке…

Картофель: долгий путь к столу

Свободное мнение

Письмо Генсека НАТО

02.02.17, 17:02

0 1007

Почему журналист должен страдать за свое правдивое слово?

Сайгачья беда или право на жизнь

Послесловие к «Барабану»

Мои узбекистанцы

Кровавый январь 1919-го года

02.02.17, 12:47

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Профессор Юсуф Абдуллаев: ученый, педагог, дипломат, Человек

Дуэль на “Крыше мира”. Эпизоды “Большой игры”

Отрывок из готовящейся к изданию книги о Великом князе Николае Константиновиче

Интервью

Рузикул Бердиев: «Цель «Насафа» - пробиться в групповой этап Лиги чемпионов АФК»

05.02.17, 11:49

0 260

Как интернет меняет нашу жизнь? Интервью с Евгением Скляревским

«Дети войны»: воспоминания жителей блокадного Ленинграда

Мидзуки Накамура: «Как «япон-татар кызы» желаю сохранить татарский язык»

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