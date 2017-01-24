Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.
25.01.17, 15:00
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В 2016 году Узбекистан снизил производство минеральных удобрений почти на 3%
26.01.17, 14:00
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В общественном транспорте Ташкента внедрят автоматизированную систему оплаты проезда
26.01.17, 18:07
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Президент Казахстана намерен реформировать политическую власть в стране
26.01.17, 00:46
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Минздрав: семейных врачей в поликлиниках заменят педиатры и терапевты
26.01.17, 15:36
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Наманганский велосипедист завоевал медали в Астане
26.01.17, 16:43
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11% обращений в Мининфоком посвящены услугам мобильной связи
26.01.17, 11:34
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25.01.17, 17:22
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Центр развития интеллекта «Галилейка» провёл первую в Узбекистане олимпиаду по ментальной арифметике
26.01.17, 13:40
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26.01.17, 17:13
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23.01.17, 05:13
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