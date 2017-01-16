Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.
Спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии посетил Узбекистан
21.01.17, 08:51
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Половина освоенных в 2016 году в Узбекистане иностранных инвестиций приходится на ТЭК
20.01.17, 11:33
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В Узбекистане почти 40 тыс. человек вышли на свободу
21.01.17, 20:00
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Поступок Умара из московского «Фудсити» повторил его казанский тёзка
21.01.17, 23:31
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Кульминация стремительного восхождения Трампа
22.01.17, 08:55
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В Самарканде растет число больных гепатитом
21.01.17, 11:17
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Истомин в Австралии продолжает творить сенсацию
22.01.17, 09:41
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40 юных изобретателей представили свои работы на конкурсе в Политехническом
21.01.17, 08:00
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20.01.17, 16:30
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В Ташкенте отметили 25-летие установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем
19.01.17, 14:53
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Человек без книги, как водитель без машины
19.01.17, 14:03
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Махмудходжа Бехбуди: Права не даются, а завоевываются!
20.01.17, 13:27
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