Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

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Политика

Гимн братству и красоте

25.01.17, 15:00

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Шавкат Мирзиёев подарил Интерцентру новое здание и парк в центре Ташкента

Уже в марте 2017 года узбекистанцы узнают, насколько госорганы открыты перед народом

В Кашкадарьинской области назначен новый прокурор

Экономика и Бизнес

В 2016 году Узбекистан снизил производство минеральных удобрений почти на 3%

26.01.17, 14:00

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Центробанк снимает ограничения по использованию корпоративных пластиковых карт

Центробанк обещает решить вопрос с обналичиванием денежных средств

Население Узбекистана получит возможность вкладывать свободные средства в ценные бумаги

Общество

В общественном транспорте Ташкента внедрят автоматизированную систему оплаты проезда

26.01.17, 18:07

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В Ташкенте наказан водитель, читавший газету за рулем автобуса

У черных лебедей, обитающих в Ташкентском зоопарке, впервые появилось потомство

"Узстандарт" будет информировать население о некачественных продуктах питания

События

К сентябрю реконструируют «Южный» вокзал

26.01.17, 16:24

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На перевале Камчик перевернулся грузовой состав

В некоторых районах Ташкента в ближайшие дни будет отключена холодная вода

Служба национальной безопасности присоединилась к Единому порталу

В мире

Президент Казахстана намерен реформировать политическую власть в стране

26.01.17, 00:46

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«ЭКСПО-2017» - как антикризисный проект

Die Zeit: Китай к этому готов не был

Лидеры многих государств столкнулись с гнетущей неопределенностью

Культура и искусство

Молодёжный хор получил официальный статус

26.01.17, 17:36

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Дуэт Sky Angels получил «Золотого клоуна» в Монако (видео)

Новый рекорд фильма «Ла-Ла Ленд»: 14 номинаций на «Оскар»

"Жестяной барабан" должен звучать!

Здоровье

Минздрав: семейных врачей в поликлиниках заменят педиатры и терапевты

26.01.17, 15:36

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Детское медучреждение в Навои оснастили инновационным оборудованием

При Нукусском городском медобъединении открылся оздоровительный центр

В Самарканде растет число больных гепатитом

Спорт

Наманганский велосипедист завоевал медали в Астане

26.01.17, 16:43

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"Краснодар" победил "Пахтакор" со счётом 2:0

Кубок Узбекистана собрал лучших представительниц женского бокса

Узбекистан и Грузия сыграли вничью

Наука и технологии

11% обращений в Мининфоком посвящены услугам мобильной связи

26.01.17, 11:34

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«Правительство глазами детей» запустило англоязычную версию сайта

Компания Samsung назвала причину возгорания смартфонов Galaxy Note 7

Министерство труда Узбекистана создало собственную базу стикеров в Telegram

Колумнисты

Зло возвращается…

25.01.17, 17:22

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Музыкалка

Не ради «галочки»

Алый призыв чайханы?..

Фоторепортаж

Центр развития интеллекта «Галилейка» провёл первую в Узбекистане олимпиаду по ментальной арифметике

26.01.17, 13:40

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Праздник изобразительного искусства

Праздник Крещение Господне на реке Бельдерсай

Выставка «Земля Солнца: Израиль – Узбекистану»

Вкусный Узбекистан

Картофель: долгий путь к столу

26.01.17, 11:37

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Почему шурпа так называется и что означает это слово?

Чакка – истинно самаркандский продукт

На кончиках пальцев...

Свободное мнение

Послесловие к «Барабану»

26.01.17, 17:13

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Квест «Последний эксперимент» в Ташкенте: совместимы ли страх и логика?

Человек без книги, как водитель без машины

Новогодние разочарования

Мои узбекистанцы

Неистребимая искренность

23.01.17, 05:13

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Махмудходжа Бехбуди: Права не даются, а завоевываются!

Как избавиться от скуки, порока и нужды?

Пусть Международный день переводчика будет действительно международным!

Интервью

Мидзуки Накамура: «Как «япон-татар кызы» желаю сохранить татарский язык»

26.01.17, 13:02

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Виолен де Вильмор: французы очарованы Узбекистаном

Глава Комитета женщин Узбекистана: «Необходимо детально изучать условия жизни семей»

Шаг навстречу. Интервью с Беллой Сабировой

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