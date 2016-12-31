Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

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Политика

Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Новым годом

01.01.17, 01:56

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Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с наступающим Новым годом

Экс-глава МЧС стал Госсоветником Президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании приемных президента в каждом городе и районе республики

Экономика и Бизнес

В 2017 году в Узбекистане может быть отменено лицензирование трех видов предпринимательской деятельности

30.12.16, 13:25

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Для внедрения системы утилизации бытовых отходов в Самарканде выделено 37,1 млн. евро

В Душанбе состоялось заседание Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между РТ и РУз

Узбекистан принял три пятилетних программы развития ключевых промышленных отраслей

Общество

Как сдвинуться с мертвой точки: обращения граждан в Бухаре по-прежнему рассматриваются более 20 дней

31.12.16, 00:23

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Снова без снега: в новогоднюю ночь в Узбекистане ожидается теплая погода

Творческий союз журналистов Узбекистана возглавил новый руководитель

2 января в Узбекистане объявлено выходным днем

События

80 детей из Сергелийского района получили подарки от волонтеров Facebook-сообщества

31.12.16, 03:29

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В Фергане к Новому году открылся зоопарк

Заполнить пассажирскую таможенную декларацию теперь можно онлайн

«Узбекистон хаво йуллари» запретила провоз Samsung Galaxy Note 7 на рейсах из Бишкека

В мире

«Тревожная кнопка» на автомобилях в странах ЕАЭС

30.12.16, 14:48

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Ведущие геополитические тенденции 2017 года

Gli Occhi Della Guerra: Фабрика фальшивых сюжетов об Алеппо

Команда Трампа прогнозирует отмену порядка 70 процентов указов Обамы

Культура и искусство

«Голос» не покорился Сардору Милано. Победила Дарья Антонюк

01.01.17, 04:13

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Сардор Милано появится в программе «Вечерний Ургант»

В рейтинге туристических направлений-2017 Узбекистан на втором месте

В детском саду «Табассум» прошли новогодние утренники

Здоровье

В Нукусе открылось новое здание хирургического отделения

21.12.16, 14:33

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Плохое настроение? Готовьте и пеките, советуют ученые

Новые системы для лабораторной диагностики одобрены Минздравом

Минздрав наградил врачей 1-ой инфекционной больницы по просьбе пациента

Спорт

Молодые боксёры выйдут на ринг в Малайзии

30.12.16, 19:13

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Жасурбек Латипов и Шахрам Гиясов – лучшие в Азии

Женская сборная по боксу привезла из Караганды шесть медалей

Хасанбой Дусматов стал спортсменом года

Наука и технологии

Ташкентское предприятие намерено поставлять кабели и провода на заводы Apple

29.12.16, 14:52

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Korea Post предложила проект модернизации «Почты Узбекистана»

В Узбекистан прилетели на зимовку свиристели

В Узбекистане запатентовали гелиоэнергетическую установку

Колумнисты

«Скидки от Виагры для несостоятельных клиентов»

31.12.16, 09:00

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Памятная беседа с Чингизом Айтматовым

Семечки: «грызть», «лузгать» или, все-таки, «употреблять»?

«…И в Слове возродится Бог». Часть 2

Фоторепортаж

2017 год – год Красного Огненного Петуха

31.12.16, 18:48

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В Ташкенте открылась выставка «Художник и природа»

Ташкент: к Новому году готов!

Мюзикл «Снежная Королева» получил второе дыхание

Вкусный Узбекистан

Гости кулинарного фестиваля в Пакистане отведали узбекские блюда

16.12.16, 09:49

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Плов признан нематериальным культурным наследием

Ташкент - город хлебный

Кузача-кебаб – непревзойденный вкус бухарской кухни

Свободное мнение

Банки-склянки

28.12.16, 13:04

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Слово о Шарафе Рашидове

В гостях у Л.Толстого в Ясной Поляне

Лечит горькая правда, а сладкая ложь губит

Мои узбекистанцы

Пенсионер поздравил Шавката Мирзиёева с избранием на пост Президента

28.12.16, 18:30

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Это была яркая и талантливая личность. К 80-летию Ким Сэна

Мятежный генерал. Часть 9

Уроженец Термеза, руководитель ансамбля им. Александрова, погиб в авиакатастрофе Ту-154

Интервью

Ойбек Кимсанбаев: «Скороспелый хлопчатник – реальность!»

31.12.16, 12:21

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Нишонжон Атамурадов: «В искусстве не должно быть диктата»

Комил Алламжонов: Будущее – за цифровым образованием

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LCN