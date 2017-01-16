Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

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Политика

Спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии посетил Узбекистан

21.01.17, 08:51

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Шавкат Мирзиёев принял вице-президента Всемирного банка

В Москве прошел очередной раунд политконсультаций между Узбекистаном и Россией

Стратегию действий по дальнейшему развитию страны представили на обсуждение общественности

Экономика и Бизнес

Половина освоенных в 2016 году в Узбекистане иностранных инвестиций приходится на ТЭК

20.01.17, 11:33

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В 2016 году в Узбекистане произведено 59 млрд кВт.ч электроэнергии

Переработкой хлопковых семян в Узбекистане могут заниматься только 23 завода

В Узбекистане для предпринимателей будет упрощена процедура реализации объектов госсобственности

Общество

В Узбекистане почти 40 тыс. человек вышли на свободу

21.01.17, 20:00

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В Узбекистане могут внедрить альтернативные меры наказания для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

Возле метро "Буюк Ипак Йули" восстанавливают автобусную остановку

В Узбекистане могут отменить выездные стикеры и внедрить выдачу внутренних паспортов

События

Поступок Умара из московского «Фудсити» повторил его казанский тёзка

21.01.17, 23:31

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ООН в Узбекистане будет работать над смягчением последствий экологического кризиса в Приаралье

Узбекистаном закуплены два высокоскоростных поезда "Talgo-250"

В Самарканде построят четыре трамвайные ветки протяженностью 35 км

В мире

Кульминация стремительного восхождения Трампа

22.01.17, 08:55

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Инаугурационная речь Дональда Трампа

Анатолий Чубайс: Давос - это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы

Le Figaro: Завещание Обамы

Культура и искусство

«Ильхом» рассказывает о джазовой импровизации

19.01.17, 21:42

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«Тайна вечных орнаментов» и их сакральный смысл, актуальный в наши дни

Фонд им. Батыра Закирова подвёл итоги юбилейного года

Шухрат Аббасов отметил 85-летие творческой встречей

Здоровье

В Самарканде растет число больных гепатитом

21.01.17, 11:17

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Загадочный или все-таки опасный «Цефтриаксон»? Минздрав рекомендует соблюдать осторожность

Минздрав уточнил, насколько снизились цены на отечественные препараты

Французские врачи прооперировали детей с пороком сердца

Спорт

Истомин в Австралии продолжает творить сенсацию

22.01.17, 09:41

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Ибрагим Халилов объяснил, почему нокаутировал Баротова во время приветствия

Встреча «Зенита» и «Локомотива» окончилась ничьей

Чемпионат Узбекистана по футзалу: результаты очередного дня

Наука и технологии

40 юных изобретателей представили свои работы на конкурсе в Политехническом

21.01.17, 08:00

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Мининфоком опросит предпринимателей о проблемах в сфере ИКТ

Конкурс Technovation обучит узбекистанских девушек программированию

Nokia, пообещавшая вновь начать «объединять людей», представила новый смартфон

Колумнисты

Алый призыв чайханы?..

20.01.17, 16:30

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Золотое письмо Махендры Пратапа

«Добавьте нам хоть Старый Новый год!»

Чтобы подросток не стал жертвой

Фоторепортаж

В Ташкенте отметили 25-летие установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем

19.01.17, 14:53

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Дети-дегустаторы инспектируют «Сочную долину»

Новогодний сюрприз от студии «Аладдин»

Самарканд и его жители: 15 колоритных фотографий, сделанных неизвестным фотографом в 1932 году

Вкусный Узбекистан

Чакка – истинно самаркандский продукт

20.01.17, 09:49

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На кончиках пальцев...

Самый «правильный» самаркандский молотый шашлык: как приготовить? (видео)

Гости кулинарного фестиваля в Пакистане отведали узбекские блюда

Свободное мнение

Человек без книги, как водитель без машины

19.01.17, 14:03

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Новогодние разочарования

Кечирасиз, но получилось как всегда…

Восточной ткани перелив....

Мои узбекистанцы

Махмудходжа Бехбуди: Права не даются, а завоевываются!

20.01.17, 13:27

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Как избавиться от скуки, порока и нужды?

Пусть Международный день переводчика будет действительно международным!

Мятежный генерал Лавр Корнилов - разведчик, исследователь, дипломат, полководец. Часть двенадцатая

Интервью

Виолен де Вильмор: французы очарованы Узбекистаном

20.01.17, 16:16

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Глава Комитета женщин Узбекистана: «Необходимо детально изучать условия жизни семей»

Шаг навстречу. Интервью с Беллой Сабировой

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