Новости Узбекистана

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Политика

Президент ознакомился со строительством надземного метро в Сергели

03.02.17, 18:00

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Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством нового путепровода в Ташкенте

Президент сменил главу Мининфокома

Президент Шавкат Мирзиёев принял председателя Американо-Узбекской торговой палаты

Экономика и Бизнес

Узбекистан начал поставки легковых автомобилей на африканский континент

03.02.17, 12:06

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Узбекистан в 2016 году произвел порядка 3 млн тонн хлопка-сырца

К 2020 году хлопковая пряжа будет полностью перерабатываться на узбекских текстильных предприятиях

Президент изменил сроки привлечения иностранных инвесторов в 87 акционерных обществ

Общество

Перекрытую дорогу в Самарканде открыли в течение нескольких часов

03.02.17, 17:28

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Одну из самых разбитых дорог Ташкента начнут ремонтировать в начале весны

Госкомприроды привлекает общественность к охране окружающей среды

Выплата всех видов пенсий в Узбекистане будет осуществляться в наличной форме

События

Тянь-Шань, Навруз и плов получили сертификаты ЮНЕСКО

03.02.17, 20:01

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В столице дерево раздавило несколько автомобилей

Архитектурно-строительный институт получит новое здание

МОТ: Узбекистан прекратил практику детского труда при сборе хлопка

В мире

Sueddeutsche Zeitung: Расчет Киева

01.02.17, 15:30

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Полный текст указа Трампа «Защита страны от иностранных террористов, пытающихся въехать в США»

The Washington Times: Растопить "вечную мерзлоту" в отношениях с Россией

О чем говорили президенты США и РФ

Культура и искусство

Художники представят картины по мотивам лирики Навои и Бабура

03.02.17, 20:33

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Живопись сумиэ: работы 15 учеников группы японского традиционного искусства представлены на выставке в МКСК

Книгу Ислама Каримова выпустили в виде мобильного приложения

Лунгин снимет в Узбекистане фильм о войне

Здоровье

Узбекистанцы смогут бесплатно получить вторичную консультацию лучших докторов Турции

02.02.17, 15:14

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Пластическая хирургия в Узбекистане: все, что вы хотели спросить...

Министр здравоохранения Адхам Икрамов посетил центр Алмазова в Санкт-Петербурге

Ведущие медицинские центры РФ откроют свои филиалы в Узбекистане

Спорт

Сервер Джепаров перешёл из «Эстегляля» в «Сепахан»

03.02.17, 23:00

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Тигры против драконов: названы составы пар матча

В рамках подготовки к ЧМ по футболу сборная Узбекистана отправляется в Турцию

Лола Каримова-Тилляева стала главой Федерации гимнастики

Наука и технологии

Впервые в Узбекистане пройдет международный конкурс технологических разработок для девушек

03.02.17, 17:50

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О своих пенсионных накоплениях теперь можно узнать на Едином портале

We Are Social: В Узбекистане лишь половина населения пользуется Интернетом

11% обращений в Мининфоком посвящены услугам мобильной связи

Колумнисты

«Слабый пол»

02.02.17, 09:00

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Не ради «галочки»

«Набережная Неисцелимых»

Вертинский в Ташкенте

Фоторепортаж

Фестиваль «Мир глазами студента» стал школой продюсирования молодёжи

31.01.17, 17:54

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Тысяча и одна ночь ХХI века

Центр развития интеллекта «Галилейка» провёл первую в Узбекистане олимпиаду по ментальной арифметике

Праздник изобразительного искусства

Вкусный Узбекистан

Кулинарные фишки Кашкадарьи

03.02.17, 10:22

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Шашлык, как средство единения народов

Бисквит … как много в этом звуке…

Картофель: долгий путь к столу

Свободное мнение

Письмо Генсека НАТО

02.02.17, 17:02

0 517

Почему журналист должен страдать за свое правдивое слово?

Сайгачья беда или право на жизнь

Послесловие к «Барабану»

Мои узбекистанцы

Кровавый январь 1919-го года

02.02.17, 12:47

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Профессор Юсуф Абдуллаев: ученый, педагог, дипломат, Человек

Дуэль на “Крыше мира”. Эпизоды “Большой игры”

Отрывок из готовящейся к изданию книги о Великом князе Николае Константиновиче

Интервью

Как интернет меняет нашу жизнь? Интервью с Евгением Скляревским

03.02.17, 18:29

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«Дети войны»: воспоминания жителей блокадного Ленинграда

Мидзуки Накамура: «Как «япон-татар кызы» желаю сохранить татарский язык»

Виолен де Вильмор: французы очарованы Узбекистаном

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