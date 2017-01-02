Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.
Шавкат Мирзиёев: ни одно обращение в органы прокуратуры не должно остаться без внимания
08.01.17, 13:33
1 3676
В Узбекистане вновь ожидаются снег и морозы
09.01.17, 19:54
0 10926
The Independent: на Западе ждут от будущего третьей мировой и терактов
09.01.17, 05:46
0 473
Впервые в истории «Золотого глобуса» фильм получил семь наград
09.01.17, 22:25
0 153
Шавкат Мирзиёев назвал необходимым создание отдельных поликлиник для девушек и женщин
06.01.17, 09:35
4 17347
В Навоийской области проходит региональный шахматный турнир
09.01.17, 20:07
0 142
Чтобы подросток не стал жертвой
06.01.17, 09:00
0 1222
Новогоднее представление в Доме «Мехрибонлик»
09.01.17, 16:31
0 235
Из Bonum Factum – в Зазеркалье
01.01.17, 18:36
1 2905
Помогая товарищам по судьбе, или дважды земляки
09.01.17, 18:29
0 215