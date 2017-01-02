Новости Узбекистана

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Политика

Шавкат Мирзиёев: ни одно обращение в органы прокуратуры не должно остаться без внимания

08.01.17, 13:33

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Глава «Узбекнефтегаза» возглавил Национальный олимпийский комитет

Шавкат Жавлонов возглавил фонд «Махалла»

Президент Узбекистана назначил нового первого заместителя Госсоветника

Экономика и Бизнес

Банки Узбекистана будут открывать филиалы в СЭЗ

09.01.17, 18:31

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Что нового ожидается в жилищном строительстве Самаркандской области в 2017 году?

В Узбекистане разрешен экспорт 12 видов товаров

У узбекистанцев появится возможность попробовать тюменскую картошку

Общество

В Узбекистане вновь ожидаются снег и морозы

09.01.17, 19:54

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Хоким Наманганской области открыл виртуальную приемную

На социальную сферу в Бухаре в 2017 году направят свыше триллиона сумов

В новогоднюю ночь в роддомах Самарканда появились на свет 23 малыша

События

Трое граждан Узбекистана погибли в ДТП в Самарской области

09.01.17, 15:58

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НАК «Узбекистон хаво йуллари» заказала четыре дримлайнера

Завершена электрификация железнодорожного участка «Карши – Дехканабад»

«Импортные» буренки прописываются в Намангане

В мире

The Independent: на Западе ждут от будущего третьей мировой и терактов

09.01.17, 05:46

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Dagbladet: Путин — Обама: 6 : 0

Politiken: Обама в панике

Bloomberg View: Американская разведка поймала не того кибермедведя

Культура и искусство

Впервые в истории «Золотого глобуса» фильм получил семь наград

09.01.17, 22:25

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Певец из Узбекистана выступил на оперном форуме в Минске

Чимган на французский лад: модернизацией курортов займутся иностранные спецы

Ситора Фармонова после завершения игр в КВН продолжит сольную карьеру

Здоровье

Шавкат Мирзиёев назвал необходимым создание отдельных поликлиник для девушек и женщин

06.01.17, 09:35

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Стал известен перечень лекарственных средств с фиксированными ценами

Узбекистанские ученые изобрели новое ранозаживляющее средство

В Нукусе открылось новое здание хирургического отделения

Спорт

В Навоийской области проходит региональный шахматный турнир

09.01.17, 20:07

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Узбекский шахматист успешно выступает на международном чемпионате в Австралии

Российский боец MMA нокаутировал соперника из Узбекистана во время приветствия (видео)

Джурабек Каримов вышел на второй круг Bangkok Open

Наука и технологии

WhatsApp намерен отключить приложение для миллионов пользователей

03.01.17, 08:03

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Ташкентское предприятие намерено поставлять кабели и провода на заводы Apple

Korea Post предложила проект модернизации «Почты Узбекистана»

В Узбекистан прилетели на зимовку свиристели

Колумнисты

Чтобы подросток не стал жертвой

06.01.17, 09:00

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Дельце по-родственному

Снегурочка: внучка, дочка, богиня?

«Скидки от Виагры для несостоятельных клиентов»

Фоторепортаж

Новогоднее представление в Доме «Мехрибонлик»

09.01.17, 16:31

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Впервые на театральной сцене Ташкента – «Приключения Синдбада-Морехода»

International Hotel Tashkent официальный прием по случаю 25-й летия установления дипотношений между Узбекистаном и КНР

2017 год – год Красного Огненного Петуха

Вкусный Узбекистан

Гости кулинарного фестиваля в Пакистане отведали узбекские блюда

16.12.16, 09:49

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Плов признан нематериальным культурным наследием

Ташкент - город хлебный

Кузача-кебаб – непревзойденный вкус бухарской кухни

Свободное мнение

Из Bonum Factum – в Зазеркалье

01.01.17, 18:36

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Банки-склянки

Слово о Шарафе Рашидове

В гостях у Л.Толстого в Ясной Поляне

Мои узбекистанцы

Помогая товарищам по судьбе, или дважды земляки

09.01.17, 18:29

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О чем мечтал Шараф Рашидов?

Мятежный генерал Лавр Корнилов - разведчик, исследователь, дипломат, полководец. Часть десятая

Записки царского дипломата о Туркестане

Интервью

Православный абстракционизм на родине Тамерлана.

07.01.17, 02:28

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Ойбек Кимсанбаев: «Скороспелый хлопчатник – реальность!»

Нишонжон Атамурадов: «В искусстве не должно быть диктата»

Комил Алламжонов: Будущее – за цифровым образованием

Антитеррор
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