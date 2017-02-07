Шавкат Мирзиёев: «Надо заканчивать с этими открытыми поборами в роддомах»
Шавкат Мирзиёев раскритиковал работу учреждений здравоохранения – родильных домов, больниц, сельских врачебных пунктов. Президент дал конкретные сроки для решения проблем, сложившихся в этой сфере.
Под председательством Президента Шавката Мирзиёева 7 февраля состоялось селекторное видеосовещание, посвященное исполнению намеченных на прошедшей 5 января встрече со специалистами сферы здравоохранения задач, решению проблем и перспективам ее развития. В совещании приняли участие руководители министерств и ведомств, ректоры высших медицинских образовательных учреждений, директора республиканских специализированных медцентров, председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, хокимы областей и Ташкента, руководители учреждений здравоохранения.
Особой критике Президент подверг взяточничество в родильных домах, дав поручение министру здравоохранения Адхаму Икрамову искоренить это и провести беседы с главврачами всех медучреждений страны.
«Адхам Ильхомович, надо заканчивать с этими открытыми поборами в роддомах и во всех медицинских учреждениях. Это уже стало своеобразной нормой, что ребенок рождается – надо давать деньги. Где это написано? Нигде не написано. Если надо увеличить количество роддомов – увеличивайте! Мы сейчас внедряем такую технологию, что все будем видеть и слышать», - отметил Шавкат Мирзиёев.
Президент также коснулся кадрового вопроса. Министру здравоохранения он рекомендовал увольнять тех, кто будет продолжать брать взятки и набирать молодых и преданных своему делу сотрудников.
По мнению Шавката Мирзиёева, в неудовлетворительном состоянии находится работа первичных медучреждений, особенно сельских врачебных пунктов, семейных поликлиник, патронажной и службы скорой медицинской помощи. Подчеркивалось, что не на требуемом уровне исполняются поручения по обеспечению больниц и населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, в том числе по созданию социальных аптек.
«Чтобы жителю Денау сдать кровь, он едет сто километров в Термез. В Термезе ему говорят, что медучреждение уже закрыто. Человек вынужден идти в платную клинику. В Виртуальную приемную постоянно поступают жалобы от населения о том, что они за все платят: за койку в больнице, за укол, за лекарства», - прокомментировал Президент.
Шавкат Мирзиёев дал поручения должностным лицам по дальнейшему повышению эффективности медицинской службы, качественному исполнению намеченных в этом направлении приоритетных задач.
фото: УзА
видео: УзРепорт