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Шавкат Мирзиёев: «Надо заканчивать с этими открытыми поборами в роддомах»

Шавкат Мирзиёев: «Надо заканчивать с этими открытыми поборами в роддомах»

Шавкат Мирзиёев раскритиковал работу учреждений здравоохранения – родильных домов, больниц, сельских врачебных пунктов. Президент дал конкретные сроки для решения проблем, сложившихся в этой сфере.

Под председательством Президента Шавката Мирзиёева 7 февраля состоялось селекторное видеосовещание, посвященное исполнению намеченных на прошедшей 5 января встрече со специалистами сферы здравоохранения задач, решению проблем и перспективам ее развития. В совещании приняли участие руководители министерств и ведомств, ректоры высших медицинских образовательных учреждений, директора республиканских специализированных медцентров, председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, хокимы областей и Ташкента, руководители учреждений здравоохранения.

Особой критике Президент подверг взяточничество в родильных домах, дав поручение министру здравоохранения Адхаму Икрамову искоренить это и провести беседы с главврачами всех медучреждений страны.

«Адхам Ильхомович, надо заканчивать с этими открытыми поборами в роддомах и во всех медицинских учреждениях. Это уже стало своеобразной нормой, что ребенок рождается – надо давать деньги. Где это написано? Нигде не написано. Если надо увеличить количество роддомов – увеличивайте! Мы сейчас внедряем такую технологию, что все будем видеть и слышать», - отметил Шавкат Мирзиёев.

Президент также коснулся кадрового вопроса. Министру здравоохранения он рекомендовал увольнять тех, кто будет продолжать брать взятки и набирать молодых и преданных своему делу сотрудников.

По мнению Шавката Мирзиёева, в неудовлетворительном состоянии находится работа первичных медучреждений, особенно сельских врачебных пунктов, семейных поликлиник, патронажной и службы скорой медицинской помощи. Подчеркивалось, что не на требуемом уровне исполняются поручения по обеспечению больниц и населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, в том числе по созданию социальных аптек.

«Чтобы жителю Денау сдать кровь, он едет сто километров в Термез. В Термезе ему говорят, что медучреждение уже закрыто. Человек вынужден идти в платную клинику. В Виртуальную приемную постоянно поступают жалобы от населения о том, что они за все платят: за койку в больнице, за укол, за лекарства», - прокомментировал Президент.

Шавкат Мирзиёев дал поручения должностным лицам по дальнейшему повышению эффективности медицинской службы, качественному исполнению намеченных в этом направлении приоритетных задач.



фото: УзА
видео: УзРепорт
Комментарии
Дима
Очень правильно сказал Президент, надо искоренить песпредел в роддомах и в больницах (поборы, взяточничества). За информацию о взяточничестве надо на официальном уровне объявить награду (соответственно сумме взятки) и наказывать взяточника материально(большие штрафы), а систематического взяточника- материально, морально (клеймо в досье), и лишением свободы.
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Феруза
Огромное спасибо нашему президенту.дай аллах ему здоровья и долгожития за его внимательность и заботу о нас, правильно давно пора,мы боимся идти рожать в роддом без денег.,ужасное обращение врачей к роженицам если не познакомству и без денег,мне тоже скоро рожать я так рада ,что Вы дали такой указ!!! Спасибо Вам.!!!
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Виктория
Здравствуйте! Как так получается есть болезнь на всю жизнь, а лекарства нет или стоит не реальную сумму?
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