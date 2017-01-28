Ведущие медицинские центры РФ откроют свои филиалы в Узбекистане
Во время посещения Хорезмского филиала Республиканского специализированного центра кардиологии, глава государства объявил, что на базе этой медицинской клиники планируется открытие филиала российского Научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Бакулева.
Президент Узбекистан рассказал, что такое сотрудничество между узбекскими и российскими медиками позволит проводить диагностику и лечение заболеваний сердца у новорожденных, а так же оказывать специализированную медицинскую помощь более чем 3 тыс. пациентов в год.
«Эта клиника станет региональным кардиологическим центром для населения Республики Каракалпакстан, Хорезмской и Бухарской областей», — отметил Шавкат Мирзиёев.
Кроме того, президент страны так же рассказал, что и в Ургенчском филиале Ташкентской медицинской академии будет организованна клиника в сотрудничестве с Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом имени И.Павлова.
В клинике будут действовать отделения эндокринологии, отоларингологии, гематологии, аллергологии, терапии, а российские специалисты будут преподавать в узбекском вузе и проводить диагностику и лечение пациентов области.
«Эти два учреждения, создаваемые в Хорезмском филиале Республиканского специализированного центра кардиологии и Ургенчском филиале Ташкентской медицинской академии, будут иметь огромное историческое, социальное значение для населения Приаралья», — подчеркнул Мирзиёев.
фото UzReport.uz