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Ведущие медицинские центры РФ откроют свои филиалы в Узбекистане

Ведущие медицинские центры РФ откроют свои филиалы в Узбекистане

Во время посещения Хорезмского филиала Республиканского специализированного центра кардиологии, глава государства объявил, что на базе этой медицинской клиники планируется открытие филиала российского Научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Бакулева.

Президент Узбекистан рассказал, что такое сотрудничество между узбекскими и российскими медиками позволит проводить диагностику и лечение заболеваний сердца у новорожденных, а так же оказывать специализированную медицинскую помощь более чем 3 тыс. пациентов в год.

«Эта клиника станет региональным кардиологическим центром для населения Республики Каракалпакстан, Хорезмской и Бухарской областей», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, президент страны так же рассказал, что и в Ургенчском филиале Ташкентской медицинской академии будет организованна клиника в сотрудничестве с Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом имени И.Павлова.

В клинике будут действовать отделения эндокринологии, отоларингологии, гематологии, аллергологии, терапии, а российские специалисты будут преподавать в узбекском вузе и проводить диагностику и лечение пациентов области.

«Эти два учреждения, создаваемые в Хорезмском филиале Республиканского специализированного центра кардиологии и Ургенчском филиале Ташкентской медицинской академии, будут иметь огромное историческое, социальное значение для населения Приаралья», — подчеркнул Мирзиёев.

фото UzReport.uz
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