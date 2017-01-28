В Хорезмской области построят одно из крупнейших фармацевтических предприятий страны
Сегодня глава государства Шавкат Мирзиёев в Хорезмской области ознакомился с началом реализации проекта по созданию нового фармацевтического производства, которое будет ежегодно обеспечивать импортозамещение на $3,5–4млн и экспорт еще примерно на $3,8 млн.
Одним из приоритетов развития страны на ближайшие годы определено развитие фармацевтической промышленности. Перед предприятиями отрасли стоит задача насыщения рынка конкурентоспособной продукцией по доступным ценам. Аналитики считают, что в этом сегменте есть, где развернуться не только действующим предприятиям, но и новичкам.
Так, в Хорезмской области создается одно из новых производств по инициативе ООО «Имконият Саховат» – ИП «МемГилан», специализирующиеся на производстве готовых лекарственных препаратов, которое будет размещено в ныне пустующих помещениях. Проект будет реализован за счет собственных средств инициаторов проекта в размере 4 млрд сумов и кредита Национального банка Узбекистана на закупку нового оборудования в размере 25 млрд сумов.
Планируется, что предприятие, оснащенное современным высокотехнологичным оборудованием, будет введено в строй уже во втором квартале 2018 года. Это будет одно из крупнейших фармацевтических предприятий страны, производящих широкий ассортимент продукции. В общей сложности здесь ежегодно будет выпускаться более 4026 тыс. упаковок ампульных препаратов 33-х наименований. На линии инфузионных растворов будет ежегодно производиться 12 120 тыс. упаковок лекарственных средств 38 наименований. С линии таблеточных и капсульных препаратов ежегодно будут сходить до 5 028 тыс. упаковок лекарственных препаратов, среди которых будет 10 наименований препаратов, входящих в число социально значимых, и 45 – импортозамещающих.