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Минздрав: семейных врачей в поликлиниках заменят педиатры и терапевты

Минздрав: семейных врачей в поликлиниках заменят педиатры и терапевты

На вопрос корреспондента NUZ.UZ о том, планируется ли разделение в поликлиниках пациентов на взрослых и детей/подростков, заместитель министра здравоохранения Узбекистана Эльмира Баситханова ответила положительно.

По словам замминистра, Президент уже поставил этот вопрос перед Минздравом и в скором времени он будет решен.

«Шавкат Миромонович привел нам пример, что его в детстве смотрел педиатр. Действительно, так и должно быть: детей и подростков до 18 лет наблюдают педиатры, взрослых – терапевты. Президент поручил нам в ближайшее время решить этот вопрос по разделению пациентов и обеспечению медучреждений кадрами», - объяснила Баситханова.

Кроме того, как отметила замминистра, в поликлиниках и в сельских врачебных пунктах появятся кабинеты подросткового гинеколога.

«У нас исчезла подростковая гинекология. Зачастую девочки-подростки не знают, куда обратиться с гинекологическими проблемами. Кому-то стыдно или неудобно приходить в женскую консультацию. Поэтому теперь принято решение о создании отдельных комнат для девочек, не достигших 18 лет», - рассказала Эльмира Баситханова.

Отметим, что в приемную Президента и Минздрава поступали предложения о замене семейных врачей педиатрами и терапевтами. Просьбы населения были услышаны, и в ближайшее время этот вопрос обещают решить.
Комментарии
анонимчик
Мне одно интересно, они специалисты в этом сфере?
сами догодаться не смогли что ли?
или им по..иг?
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Надежда
Конечно. не дело-одна очередь больных детей и взрослых!боишься идти с больным ребенком в поликлиннику.а со здоровым-тем более.Самый лучший вариант обслуживания все таки был во времена СССР
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Аноним
Скоро сделают так что в поликлиники будут ходить только дети до 18 лет, а взрослые старше 18ти лечение в госпиталях!!!!
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Врач
А почему такие вопросы должен решать всегда президент? Она же была и раньше чиновником в этом ранге и не могла увидеть данной проблемы сама ?...а когда они заметят наконец что врачи еще в добровольно-принудительном порядке по ночам поликлинику охраняют вместе со сторожами?
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