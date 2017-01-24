Минздрав: семейных врачей в поликлиниках заменят педиатры и терапевты
На вопрос корреспондента NUZ.UZ о том, планируется ли разделение в поликлиниках пациентов на взрослых и детей/подростков, заместитель министра здравоохранения Узбекистана Эльмира Баситханова ответила положительно.
По словам замминистра, Президент уже поставил этот вопрос перед Минздравом и в скором времени он будет решен.
«Шавкат Миромонович привел нам пример, что его в детстве смотрел педиатр. Действительно, так и должно быть: детей и подростков до 18 лет наблюдают педиатры, взрослых – терапевты. Президент поручил нам в ближайшее время решить этот вопрос по разделению пациентов и обеспечению медучреждений кадрами», - объяснила Баситханова.
Кроме того, как отметила замминистра, в поликлиниках и в сельских врачебных пунктах появятся кабинеты подросткового гинеколога.
«У нас исчезла подростковая гинекология. Зачастую девочки-подростки не знают, куда обратиться с гинекологическими проблемами. Кому-то стыдно или неудобно приходить в женскую консультацию. Поэтому теперь принято решение о создании отдельных комнат для девочек, не достигших 18 лет», - рассказала Эльмира Баситханова.
Отметим, что в приемную Президента и Минздрава поступали предложения о замене семейных врачей педиатрами и терапевтами. Просьбы населения были услышаны, и в ближайшее время этот вопрос обещают решить.