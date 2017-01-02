Мнение специалистов: как улучшить работу семейных поликлиник
Мы в предыдущей статье приводили высказывания простых людей о работе семейных поликлиник города Самарканда. Их деятельность была в целом оценена отрицательно и многие говорили о преимуществах раздельного существования поликлиник для детей и для взрослых.
А каково мнение руководителей сферы здравоохранения города по данному вопросу? Чтобы найти ответ на этот вопрос встретился с начальником городского медицинского объединения (ГМО) Олмосом Эльбабаевым, а также главными врачами некоторых семейных поликлиник.
По словам О. Эльбабаева, в Самарканде действуют 11 семейных поликлиник. Созданы 319 участков, каждый из которых обслуживает в среднем по 1500 человек. «Я сам побывал во всех поликлиниках и знаю их положение, – сказал он. – Патронажная служба в них поставлена на должном уровне». И добавил, что врач, работающий на одну ставку, обязан ежедневно принимать 12 пациентов в поликлинике и побывать в шести семьях.
Когда я рассказал о тех недостатках и упущениях, которые наблюдаются в семейных поликлиниках, начальник ГМО спокойно на них отреагировал, отметив, что они временны и скоро будут исправлены.
Так же я передал О.Эльбабаеву жалобу жителей поселка Фарход о том, что у них отсутствует больница, нет поликлиники. По сведениям, полученным из схода граждан поселка, в нем проживает 7700 человек. Пенсионер Абдурафик Хакимов говорит, что приходится проехать 10 км через территории Самаркандского и Джамбайского районов, чтобы добраться до 6-й семейной поликлиники. «Когда снег и гололед - автобусы не ходят. Сама 6-я поликлиника находится в неудобном для нас месте, за трикотажной фабрикой, куда мы можем добраться только с пересадкой. Как быть? Раньше в поселке были поликлиника и больница», – сказал он.
По словам начальника ГМО, в поселке Фарход есть одна бригада скорой помощи, а также три врачебных поста, где постоянно находятся врач и медсестра. Когда я эту информацию передал А.Хакимову, он слишком нервно реагировал на это: «Почему оправдывается начальник?! Неужели до него не дошло беспокойство нашего Президента о том, что жителям некоторых отдаленных территорий для того, чтобы просто сдать кровь на анализ , приходится ехать в районный или областной центры. Мы также по самым простым вопросам вынуждены обращаться в медучреждения, расположенные в городе».
Теперь приведу положительные примеры о работе семейных поликлиник. Пусть у читателей не возникает мнение, что в Самарканде в этом отношении все плохо. Эти примеры показывают, что многое зависит от позиции руководителя, главного врача поликлиники.
Хуршид Ниязов четыре месяца тому назад был назначен главным врачом 3-семейной поликлиники. Не ожидая указаний сверху, он стал выезжать в махалли, чтобы узнать о том, как медицинский персонал поликлиники оказывает услуги населению, довольны ли люди качеством патронажной службы?
Мы встретились с Х.Ниязовым в клубе махалли Богибаланд. Здесь он проводил свой очередной выездной прием. В начале своего выступления, обращаясь к собравшимся, он сказал: «В поликлинике работают 249 человек. Сидя только в кабинете я не могу судить об эффективности работы каждого сотрудника. Мне, как руководителю, надо быть в курсе всего, что связано с нашей поликлиникой и ее сотрудниками. Поэтому такую встречу я проводил уже шесть раз». Он попросил рассказать открыто о деятельности врачей и медсестер: и хорошее, и с их точки зрения, плохое.
Было видно, что молодой руководитель медучреждения доволен таким непосредственным и открытым общением с населением, так как полученная им информация будет полезной для внесения корректировки в деятельность поликлиники в целом и каждого сотрудника в отдельности.
Отрадно, что начиная с этой недели многие семейные поликлиники начали свое «хождение в народ». Об этом рассказали мне их главные врачи, с которыми встретился для того, чтобы узнать их мнения по поводу улучшения работы семейных поликлиник. Как мне рассказали, бригада из врачей общей практики, узких специалистов и медсестер начали обход домов для осмотра проживающих там людей. Так они начали, по их же утверждению, Год диалога с народом и интересов человека. Такая практика в свете новых требований, которые были изложены в выступлении главы нашего государства 5 января, впредь будет продолжена.
По поводу улучшения работы поликлиник, повышения эффективности их деятельности опытные специалисты – главные врачи поликлиник высказали свое мнение. Вкратце их суть заключается в следующем.
Раньше, до перехода в нынешнюю систему, в городе было четыре поликлиники для детей, шесть – для взрослых и четыре – смешанных. Самая большая эффективность, согласно статистике того времени, была у смешанных поликлиник. В них под одной крышей были сосредоточены и терапевты, и педиатры, и узкие специалисты.
Мои собеседники считают, что мы не должны отказываться от идеи семейных поликлиник. Сама идея хорошая. Врач, работая с определенной семьей, будет в курсе состояния здоровья всех ее членов. Например, будет знать о наследственных болезнях и сможет рекомендовать более молодым членам семьи как поступить, что делать в том или ином случае, какие меры профилактики предпринять? Врач чувствует свою ответственность за здоровье всей семьи.
Главным принципом работы врача общей практики (ВОП) является работа в семье и с семьей. Эти врачи при оценке болезни учитывают повседневную жизнь человека, его окружение. По данным интернета, за рубежом ВОП решает до 80 процентов проблем пациента.
Но почему эта система у нас не работает? Здесь несколько причин. Одна из них связана с тем, что прошли отдельную подготовку врачи общей практики для детей и для взрослых. Другая причина заключается в том, что из поликлиник забрали врачей узких специальностей и сосредоточили их в одно место. Теперь они приходят в семейные поликлиники, находятся здесь 6 часов и осуществляют прием больных. Но они юридически подчиняются главврачу диагностического центра. Не распространяясь на негативные стороны такого явления, один из главврачей семейной поликлиники ограничился словами: "Заказывает музыку тот, кто платит".
Надо реорганизовать нынешние семейные поликлиники. Для того, чтобы их работа была по настоящему эффективной, надо организовать там три отделения: терапевтическое, педиатрическое и женской консультации. Необходимо, чтобы эти отделения были размещены в разных блоках или этажах. В педиатрическом отделении должны быть врачи: иммунолог, детский гинеколог, детский хирург, детский невропатолог, а также специалист, работающий с детскими дошкольными учреждениями и школами. Ими непосредственно руководят начальники отделений.
Вместе с тем, в поликлинике будут работать такие узкие специалисты, как лор, окулист, хирург-ортопед, невропатолог, инфекционист, уролог, эндокринолог, рентгенолог, а также будут действовать кабинет ДОТС-терапии и доврачебный кабинет. Следует отметить, что раньше во всех поликлиниках были свои онкологи. Руководителем узких специалистов является заместитель главного врача по лечебно-профилактической работе. Всей деятельностью поликлиники руководит один человек – главный врач.
При такой организации работы семейной поликлиники будет с кого спросить за упущение или конкретное нарушение. Скажем, скончался новорожденный. В этом сразу же обвинить педиатра не совсем правильно. Может быть виноват терапевт, который не дал вовремя необходимые рекомендации женщине – матери ребенка, у которой были проблемы со здоровьем? Или это упущение специалистов женской консультации? В поликлинике, где все службы находятся под одной крышей и под ведением одного руководителя, проводить расследование не трудно. Заинтересованный анализ таких случаев предотвращает будущие врачебные ошибки.
Все главврачи, с кем доводилось мне побеседовать, с особым восхищением говорили о том, как Президент Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на встрече с группой медиков точно перечислил больные места нашей медицины и дал ответственным лицам конкретные поручения, касающиеся дальнейшего развития сферы здравоохранения.
"Бальзамом для души" стали слова Шавката Миромоновича о том, что необходимо организовать отдельные поликлиники для девушек и женщин, а также его вопрос «где детские поликлиники?». Говоря об этом руководители поликлиник в один голос подчеркнули, что готовы все свои силы и знания направить для осуществления будущих реформ, повышения эффективности выполняемых работ, что приводит в конечном итоге к улучшению здоровья населения.
Организаторы здравоохранения Самарканда отметили также, что в городе нет инфекционной больницы, кожвендиспансера, детской стоматологической поликлиники, рабиологической службы. (Рабиолог – человек, занимающийся изучением, борьбой и профилактикой бешенства. Рабиология – раздел травматологии, исследующий клинику и лечения укусов).
Т. РАХМАТУЛЛАЕВ