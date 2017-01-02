Узбекистанские ученые изобрели новое ранозаживляющее средство
Ученые из Ташкентского фармацевтического института изобрели ранозаживляющее средство. Данное средство используется в фармации и может использоваться в практической медицине в качестве средства с широким спектром действия.
Перед учеными стояла задача повышения ранозаживляющего эффекта мази за счет сокращения периода регенерации ткани на поверхности ран и обеспечения гомогенности, а также оптимальной консистенции и пластичности целевого продукта в процессе хранения.
По информации пресс-службы Агентства по интеллектуальной собственности, авторы изобретения Аминов Сабир, Закирова Рухсона и Юнусходжаев Ахматходжан получили патент на это средство.