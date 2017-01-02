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→ Узбекистанские ученые изобрели новое ранозаживляющее средство
3-01-2017, 17:45 0 4857 Рейтинг0 Напечатать

Узбекистанские ученые изобрели новое ранозаживляющее средство

Узбекистанские ученые изобрели новое ранозаживляющее средство

Ученые из Ташкентского фармацевтического института изобрели ранозаживляющее средство. Данное средство используется в фармации и может использоваться в практической медицине в качестве средства с широким спектром действия.

Перед учеными стояла задача повышения ранозаживляющего эффекта мази за счет сокращения периода регенерации ткани на поверхности ран и обеспечения гомогенности, а также оптимальной консистенции и пластичности целевого продукта в процессе хранения.

По информации пресс-службы Агентства по интеллектуальной собственности, авторы изобретения Аминов Сабир, Закирова Рухсона и Юнусходжаев Ахматходжан получили патент на это средство.
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