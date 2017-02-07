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Для гурманов составят Гастрономическую карту Ташкента

Для гурманов составят Гастрономическую карту Ташкента

У Ташкента появится собственная Гастрономическая карта. К такому решению пришли участники круглого стола, который прошёл 9 февраля в столице.

Представители Госкомтуризма и Ассоциации поваров Узбекистана намерены сделать национальную узбекскую кухню доступной для туристов. Гастрономическая карта позволит им ориентироваться в кулинарном изобилии Ташкента, где представлены не только национальные кухни разных областей республики, но и блюда всех населяющих Узбекистан народов, а также традиционные кухни других стран.

Толчком к созданию этого путеводителя для гастрономического туризма стал указ Президента «О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан», сообщает пресс-служба «Узбектуризма».

Составление Гастрономической карты будет идти двумя путями: с помощью народного голосования и решения жюри. В его состав войдут эксперты, аккредитованные по критериям WACS, представители Государственного комитета по развитию туризма и Службы дипломатического сервиса МИД Республики Узбекистан. А список заведений для народного голосования планируется опубликовать на сайтах Академии ресторанного бизнеса, Ассоциации частных туристических организаций, Ассоциации ресторанов и отельеров.

Лидерам народного голосования придётся провести ревизионное представление для жюри. Только после этого они будут включены в Гастрономическую карту. Кроме того, существует целый ряд требований для претендентов: от интерьера и уровня сервиса до наличия специального образования у обслуживающего персонала и сертификационных дипломов у поваров. Также заведение должно входить в Ассоциацию поваров Узбекистана.

На круглом столе, помимо этого, было принято решение о проведении ежегодного кулинарного фестиваля-конкурса, который объединит все гастрономические богатства столицы на одной площадке.

Анна Ним.
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Анна Ним
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