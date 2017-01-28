Где же ты, мой дастархан?Мудрые люди советуют: если хотите стать желанным гостем в доме, то подарите хозяевам настоящий вышитый дастархан.
В ХХI веке на Востоке без дастархана никак нельзя - ведь это не просто скатерть-самобранка с обильной трапезой, это предмет устоявшегося обеденного ритуала, являющегося данью уважения многовековым традициям народа.
Именно за дастарханом принято собираться всей дружной семьей, принимать дорогих гостей, общаться с друзьями, обмениваться новостями, решать деловые вопросы. К тому же, замечено,что благодаря его демократичности улучшаются взаимоотношения между людьми разных культур.
Вот и я с подругой решили купить и преподнести нашим уважаемым юбилярам нарядный дастархан, богато вышитый цветами или узорами в национальном узбекском стиле. Нам хотелось, чтобы был он из добротной натуральной ткани, за которой хозяйке будет несложно ухаживать.
В связи с тем, что с ценой у нас проблем не было, то образ подарка сложился сразу и запланированный нами дастархан должен был выглядеть примерно так:
Отложив все дела, мы отправились за восточной сказкой в городской супермаркет, где в соответствии с рекламой можно было купить «все, что только пожелаешь». Но, увы, нам не повезло, так, по словам продавцов «дастарханы пока не завезли». Далее работники прилавка сообщили, что они в основном торгуют импортными фабричными комплектами. А вот изделия народных промыслов надо поискать на базарах.
Делать было нечего, поэтому мы решили попытать удачу на самом известном в мегаполисе базаре "Эски Джува" - Чорсу. На его обширной территории действительно много торговых точек, торгующих и фабричными строчевышитыми изделиями и индивидуальными поделками народных умелиц.
Обойдя по периметру базара несколько магазинов, мы вдоволь налюбовались расшитыми сумками, наволочками, тюбетейками, ковриками и сюзане, приценились к женским украшениям и к керамике, но вот заветный дастархан так и не обнаружили. В очередном магазинчике к нам неожиданно примкнула группа иностранных туристов из Европы, которые тоже очень хотели приобрести именно красочную восточную скатерть.
Они похвастались, что за время пребывания на узбекской земле успели побывать на экскурсиях в древних городах республики, сфотографироваться на фоне знаменитых архитектурных памятников и ансамблей. И, конечно, в полной мере насладились вкусными блюдами, которыми славится республика. Вытащив блокнотики, они показали нам несколько записей рецептов плова, шашлыка, маставы и шурпы.
Как оказалось, по возвращению из путешествия, наши новые знакомые задумали сразить своих домочадцев и гостей новинками восточной кулинарии, подав их не только в соответствующей посуде, приобретенной накануне, но и разложив на национальном дастархане. Этому их научили гостеприимные ташкентцы и самаркандцы.
Мы похвалили новых знакомых за смекалку и вместе с ними отправились на поиски дастарханов. Однако нашу стихийно сложившуюся группу ожидало разочарование, так как везде на прилавках лежали лишь стопки обычных скатертей из …Поднебесной, да еще местные безликие изделия из искусственных тканей, с пришитыми по краям капроновыми лентами.
Все изделия были упакованы в полупрозрачные пакеты с указанием размеров. Ну, а опытные продавцы, завидев гостей из-за рубежа, проявляли удивительную расторопность в демонстрации своего ассортимента товаров, ориентируясь в этом «изобилии» лишь благодаря… ценам. И немудрено, ведь отечественные изделия были значительно дороже.
В ответ на наш естественный вопрос о том, кто же умудрился пошить и завалить торговлю этим бездарным ширпотребом, галантерейщики лишь пожимали плечами, намекая, что они лишь реализаторы товаров. Тем временем, гости столицы, сообразив, что их план терпит фиаско, стали нервно поглядывать на часы, показывающие время обеда, на который по сложившейся туристической традиции опаздывать было не комильфо.
В конце концов, они единогласно приняли решение быстренько приобрести несколько ярких паляков. Ведь в наши дни во многих европейских странах, наравне с привычными гобеленами, большой популярностью пользуются и эти небольшие, односторонние безворсовые настенные ковры с сюжетной или орнаментальной композицией.
Мы же, твердо решив приобрести именно дастархан, продолжили наш поход и направили свои стопы на базар «Бек Барака». Но и там нас ничем порадовать не смогли, предложив взамен уже знакомые комплекты скатертей, шелковые покрывала и махровые китайские полотенца. Увидев разочарование, продавщицы вежливо отправили нас на соседний базар «Ипподром». Но, как оказалось, и там давненько не видывали настоящих дастарханов.
Но вдруг, откуда ни возьмись, к нам подошли сметливые торговцы тканями. Бравые ребята сразу предложили нам на выбор китайский метровый ширпотреб, посоветовав из отреза за вечер самим сшить и вышить дастархан нужного размера, добавив в придачу к нему еще полдюжины салфеток. И все это под девизом «Дешево и сердито!». Поблагодарив за ценный совет, мы отбыли восвояси, но в связи с полным отсутствием навыков художественной вышивки, отложили эксперимент до поры до времени.
И вдруг я вспомнила, что при Музее прикладного искусства Узбекистана есть небольшой магазинчик, торгующий разными изделиями народных промыслов. Периодически посещая музей, я замечала, что все иностранные экскурсанты, заглянув напоследок в его чрево, выходили оттуда очень довольные с аккуратными свертками в руках.
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Как-то и я поинтересовалась его ассортиментом строчевышитых изделий и женской одежды из национальных тканей. А вот про дастархан в личное пользование в то время как-то не задумывалась.
Однако, решили мы, если и там по какой-либо причине опять не повезет с подарочным дастарханом то, чтобы не попасть впросак с подарком для пожилой семейной пары, можно будет проконсультироваться у специалистов музея по поводу узоров, вышитых на изделиях. Через пару дней я отправилась в один из самых знаменитых музеев в Центрально-азиатском регионе, который в этом году разменяет девятый десяток лет.
Этот уникальный музей привлекает круглый год множество туристов из ближнего и дальнего зарубежья прежде всего роскошным интерьером в национальном стиле, пятьюдесятью видами образцов народного прикладного искусства, включающих в себя около семи тысяч редкостных экспонатов, доставленных из всех областей республики.
Проконсультировать меня по части вышитых изделий согласилась заведующая отделом науки Татьяна Владимировна Фомина, которая вот более двух десятилетий считает музей своим вторым домом и знает о нем, по отзывам сотрудников, все и даже больше.
Вместе мы прошли по уютным залам удивительного оазиса культуры, полюбовались на хорошо знакомые и вновь организуемые экспозиции, постоянно поражающие ташкентцев и гостей столицы своим многообразием и буйным разноцветьем красок. Татьяна Владимировна охотно посветила меня в загадочный мир неповторимых узоров, в которые были органично вплетены представители ориентальной флоры и фауны.
От нее я узнала, что как и букеты цветов, составляемые флористами на западе, так и вышитые восточные изделия издревле, по замыслу искусных мастеров, передают целую гамму чувств и пожеланий одариваемым женщинам и мужчинам. К примеру, стилизованные растения, часто встречающиеся в изделиях, несут в себе определенные символы. Так миндаль это символ вечности и долголетия, гранат – здоровья, богатства и многодетности, яблоневый цвет- возрождение и женскую красоту, а стручки острого перца - оберегают от дурного глаза.
Искусство вышивания, которое передавалось по женской линии, очень ценилось в народе и поэтому молоденькая невестка, придя в дом мужа, освобождалась от других работ, посвящая все свое время этому сложному ремеслу. При этом определенную роль играли и местные рисовальщицы, которые использовали в своих эскизах народные традиции и сказания.
Со временем, благодаря конкуренции между разными методами вышивания, отдельные фигуры стали видоизменяться и усложняться, а в сочетании с другими формами, создавали оригинальные колоритные композиции. В них большую роль играли правильно подобранные цвета и полутона. В среднеазиатских вышивках стал часто встречаться и шрифтовой орнамент, напоминающий стилизованные надписи.
- А вот с натуральными красками для ниток все было проще, - заметила Татьяна Владимировна, – в основном наши предки их получали из растений, произрастающих недалеко от мест проживания. Цветы, листья, стебли и корни растений собирали только в сухую погоду, просушивали в тени на сквозняке, а затем измельчали и хранили в тканевых мешочках в сухом месте. Для получения краски размельченные части растений кипятили в воде, полученный раствор выпаривали до густого или твердого осадка.
Окрашенные такими красителями нити, получались глубокими по цвету с мягкими и переливающимися тонами. Однако бытует любопытная легенда о том, что некоторые растения со временем «покидали» места обитания человека, а позже встречались в других местах.
С принятием ислама мотивы орнаментов стали меняться, из них были удалены люди и животные. Но, в областях центрально-азиатского региона опытные мастера, чтобы выразить свой художественный замысел, прибегали к разным уловкам. В результате в геометрию рисунка проникли элементы, стилизованные под флору и фауну. В наше время только очень внимательные посетители обнаруживают в старинных изделиях живые образы.
Импровизированная экскурсия подошла к концу, но с дастарханами меня так и не познакомили. Оказалось, что такой экспозиции в музее пока нет. Я поинтересовалась: может быть старинные дастарханы хранятся в запасниках музея с надеждой на очередную экспозицию? А современные ждут покупателей в популярном магазинчике?
Но мои вопросы оказались чисто риторическими - просто "за содержание хранилища отвечают отсутствующие сотрудники, а магазин сувениров был закрыт несколько месяцев назад". На прощание мне пообещали узнать адреса опытных мастериц, готовых на заказ пошить и в короткий срок вышить для меня красивый дастархан.
В общем, законы рыночной экономики, регулирующей спрос и предложение, обошли стороной отдельные виды узбекских народных промыслов. Хотя, как показывает практика, некоторые из них, как и дастарханы, до сих пор пользуются определенным спросом, как у жителей страны, так и у туристов, поток которых возрастает с каждым годом.
Словом, руководителям Ассоциации народных умельцев «Хунарманд» стоит задуматься о расширенном производстве этих популярных строчевышитых изделий, которые для опытных тружениц надомного труда сущая находка по части занятости и стабильных заработков.
Ведь только нерадивый хозяин может остаться глухим к традиционному пожеланию гостя, который, оценив гостеприимство, всегда готов пожелать хозяевам: Пусть ваш дастархан каждый день будет таким же обильным, как и сегодня! Заметьте, про обыкновенную скатерть такого никак не скажешь, а вот про дастархан - с большим удовольствием.
НАТА МИХАЙЛОВА