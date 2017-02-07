Le Figaro: Нападок на христиан все больше, но где же возмущенные?
На этих страницах я уже не раз проводил психопатологический анализ современного информационно-политического сообщества. В частности недавно я предлагал противопоставить западный мазохизм садистской восточной паранойе, которую питает исламо-левацкий нарциссизм.
В таком исследовании коллективного бессознательного я предлагаю рассмотреть истерию, которая охватила ряд произвольно выбранных вопросов по обоим берегам Атлантики. По силе с ней могут сравниться разве что обезболивающие, которые прописывают для лечения экзистенциональной тревоги французского общества.
Нет сомнений, что критика Трампа станет в ближайшие годы главным инструментом антизападной деятельности.
Все это может помочь вернуться на первый план левацкому движению, чей интеллектуальный и нравственный престиж переживает глубокий спад. Тем более что в цель легко попасть из-за ее немалых размеров.
Можно легко заявить, что антииммиграционные постановления, которые администрация нового президента, по всей видимости, приняла на скорую руку, представляются не слишком убедительными с точки зрения безопасности и списка представленных в них государств.
Только вот этот аргумент несколько меркнет с учетом принципа предосторожности и в свете недавнего теракта на французской земле, который устроил приехавший из эмирата египтянин.
В любом случае любое хоть сколько-нибудь рациональное обсуждение стало решительно невозможным из-за возникшей в СМИ антирасистской истерии.
Но пока не будем вдаваться в описание ряда проявлений, анализом которых не погнушался бы доктор Шарко, и отметим один периферический лингвистический момент, подтверждение сильнейшей идеологизированности современного вокабуляра.
Те самые люди, что категорически против определения Франции как христианской страны, не видят ничего страшного в характеристике Сирии или Судана как мусульманских стран. Таким образом, они стараются еще больше подчеркнуть антирелигиозный характер решения.
Эти люди, не задумываясь, говорят о «черной Африке» или «земле ислама», но готовы отправить под суд любого, кто скажет «христианская земля» или «белая Европа». Попробуй пойми…
Именно в этой бессознательной иррациональности берет начало ядовитый источник истерии СМИ.
Телевидение со всей благосклонностью отнеслось к левацким и исламистским активистам, которые заявились с плакатами в американские аэропорты, чтобы выразить свое возмущение. Наши телевизионщики смотрят, но не видят, и в их глазах американские аналоги исламо-левацких движений и антифа предстали символами стихийного народного гнева.
Чтобы несколько прояснить ситуацию, отметим, что «американцы по большей части поддерживают антииммиграционные постановления» (опрос Ipsos-Reuters: 49 % за и 41 % против), в отношении которых настроенные против Трампа СМИ развернули совершенно непропорциональную и даже возмутительную (это касается ряда сравнений с Холокостом) кампанию.
В рамках все тех демонстраций истерии напомним о потасовках, которые разгорелись неделю назад в Калифорнийском университете в Беркли, где некоторые студенты решили устроить протест против присутствия журналиста консерваторского сайта Breitbart.
«Заткните его!» — кричали они.
Наверняка эти же самые люди оправдывают предисловие своего идола Ноама Хомского (Noam Chomsky) к негационистской книге Робера Фориссона (Robert Faurisson) во имя все той же свободы слова.
Во Франции освещение ситуации вокруг Фийона тоже не отличается ни умеренностью, ни здравомыслием.
Как бы неловко тот не оправдывался и какую бы уголовную или нравственную ответственность не понес по итогам этого дела, ничто не может служить оправданием для настоящего разгула всевозможных расследований. От слежки за его бывшими сотрудниками до специальной передачи на государственном телеканале с активной рекламой… Было бы просто прекрасно, если бы ведущая Элиз Люсе (Élise Lucet) проявила бы то же непреклонное упорство в расследовании бесхозяйственности на государственном телевидении, о которой периодически, но без особого напора говорят в Счетной палате…
Симметрично этой истерии, которая характеризует отношение ко всем тем мерам, что Запад, быть может, неловко, принимает против вторжения или терроризма, соответствует применение сильнейших анестетиков для успокоения экзистенциональной тревоги населения.
Недавний теракт в Лувре показал, что информационно-политическая Франция буквально кишит такими анестезиологами, которые убаюкивают ее сказками после того, как она просыпается в холодном поту от кошмара.
Пролитая в последнем теракте кровь еще не успела засохнуть, как миграционные вопросы уже засунули куда-то подальше.
Их не поднял ни один журналист на протяжение всех праймериз левых.
Точно в таком же ключе, одурманенной хлороформом Франции говорят, что число антиеврейских и антимусульманских акций за последний год сократилось. Только вот тут почему-то забывают уточнить, что агрессия против христиан пошла в гору.
В предвыборном контексте перед нами остро встает вопрос, по силам ли общественному мнению, которое в своем большинстве умеет не идти на поводу у истеричных марксистов, противиться этим располагающим к себе анестезиологам и прочим торговцам песком.
К тем, кто будут помогать этой торговле мечтами в кредит, следует сразу же начать относиться, как к буйнопомешанным.
Жиль Голднадель