«ЭКСПО-2017» - как антикризисный проект
Изначально, организация в Казахстане подобного мероприятия была беспроигрышным ходом для постсоветской республики. Несмотря на затраты, это амбициозное начинание не осталось в мире без ответа. Казахстан добился значительного прогресса и внимания в глазах мирового сообщества, явственно обозначив добровольный и осознанный переход от нефтяного государства, чья финансовая состоятельность зависит от богатства недр, к экологическим источникам энергии.
Впрочем, если говорить о тех выгодах, которые принесет стране выставка, следует начать с образования.
- Гиды и экскурсоводы должны на отличном уровне обладать не только казахским, русским, английским, китайским, французским, турецким и другими языками, - считает председатель Общественного совета «ЭКСПО-2017», ректор Евразийского университета им. Л.Н.Гумилева Ерлан СЫДЫКОВ, - но и знать хорошо географию, историю, экономику Казахстана и мира, чтобы в наилучшем свете показать нашу страну иностранным туристам.
Туризм – следующий пункт, на котором, благодаря «ЭКСПО» Казахстан рассчитывает добиться побед. Для посещения гостей страна намерена открыть даже космодром «Байконур».
В целом, за последний, предшествующий выставке год, республика проделала огромную работу. Отстроены международные павильоны, их передают участникам выставки (их - 130). Завершается работа над Центром общественных коммуникаций, где располагаются Единый центр обслуживания, Аккредитационный центр и Медиа-центр. Заканчивается строительство арендного жилья, которое после отъезда гостей, передадут в жилой фонд.
- ЭКСПО – это антикризисный проект, - считает председатель Правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан ЕСИМОВ. - Мы это доказали конкретными цифрами и фактами. Так, для поддержки отечественных товаропроизводителей мы заключили меморандумы о сотрудничестве с акиматами всех областей. В результате на сегодня мы привлекли 322 отечественного товаропроизводителя, заключено договоров на общую сумму 48,9 миллиардов тенге. В итоге проект позволил создать и сохранить порядка 50 тысяч рабочих мест по всему Казахстану. Помимо этого, мы привлекли 126 миллионов евро в качестве спонсорских средств, а также 211 миллиардов тенге в качестве инвестиций.
С ним сложно не согласиться. Для антикризисной схемы был выбран самый беспроигрышный вариант – тематика «Энергия будущего». Возобновляемые источники энергии находятся в центре внимания целых государств и глобальных компаний.
Этому направлению важное значение придает президент страны Нурсултан НАЗАРБАЕВ.
- Казахстан знают по многим аспектам, – отметил он. - Как крупное энергетическое государство, как ведущую страну по добыче урановой руды, как экспортера пшеницы, как обладателя обширных природных ресурсов. Теперь необходимо показать новую страну, устремленную в будущее….
Именно данный аспект подкупил страны Тихоокеанского Альянса, (а это Чили, Мексика, Перу и Колумбия и Барбадос) которые подтвердили свое участие в мероприятии. Там активно изучают возможности широкого применения возобновляемых источников энергии. Например, в Чили, где бурно развивается горнодобывающая промышленность, все чаще используются солнечная и ветровая энергии. В Перу, несмотря на большой потенциал гидроэнергетических ресурсов, значительные запасы природного газа, газового конденсата, развивается сфера солнечной, ветровой и геотермальной энергии. Колумбия – страна, выпустившая свой собственный автомобиль на солнечной энергии, также обладает значительным потенциалом для развития альтернатив в этой области. И Мексика, будучи одной из нефтедобывающих стран, ведет активный поиск новых видов энергии. В этом же регионе находится мировой лидер по доле производства ВИЭ - Коста-Рика, которая использует до 90 процентов энергии, полученной из альтернативных источников.
- Наши приоритеты – устроить красивую выставку с интересными павильонами и публично продвигать Казахстан и его прекрасных граждан, а также других граждан со всего мира в Астане, - заявил генеральный секретарь МБВ Винсенте ЛОССЕРТАЛЕС. - Им предстоит сделать для себя три открытия. Казахстан, который является фантастической страной. Затем Астана - это чудо посреди степи. И «ЭКСПО-2017», которое, я уверен, будет успешным и замечательным мероприятием!
Астану оценили даже географы. И удостоили ее премии «National Geographic Traveler»:
- Уверена, что это глобальное мероприятие привлечет в столицу Казахстана туристов со всего света, – говорит заместитель директора департамента продвижения и туризма национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Роза АСАНБАЕВА.
- Нам необходимо максимально использовать новые инновационные технологии, которые будут демонстрироваться на выставке зарубежными участниками, - заявил, осмотрев построенную инфраструктуру, казахстанский лидер Нурсултан НАЗАРБАЕВ.
Багжан Айымбетов
специально для www.nuz.uz