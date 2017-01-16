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ЕАЭС ужесточает требования к безопасности упаковки

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установила порядок введения в действие изменений в техрегламент Евразийского экономического союза «О безопасности упаковки».

ЕАЭС ужесточает требования к безопасности упаковки

Изменения вступят в силу 21 мая 2017 года. Как отметил член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков, они предусматривают в том числе повышение уровня требований к органолептическим показателям упаковки, контактирующей с пищевыми продуктами, включая детское питание, а также установление требований об указании на упаковке информации о материале, из которого она изготовлена.

В соответствии с порядком введения в действие документы об оценке соответствия, выданные до 21 мая 2017 года, действительны и допускают производство и выпуск в обращение продукции до окончания срока их действия. При этом допускается обращение такой продукции в течение срока хранения (срока годности) этой продукции.

Кроме того, на заседании Коллегии ЕЭК внесены изменения в Программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту «Электромагнитная совместимость технических средств». Изменениями планируется разработка новых 36 межгосударственных стандартов.
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