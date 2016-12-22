Steigan blogger: "А куда же это делись «Белые каски»?
Однако при падении Восточного Алеппо там не было видно ни одной белой каски. Они испарились вместе со всеми рассказами, которыми западные СМИ годами кормили нас о героическом сирийском восстании. Все это было обманом от А до Я, пропагандой, сваренной рекламными агентствами и пиарщиками-журналистами, которые знают, как вводить в заблуждение общественное мнение.
«Белые каски» были основаны в Стамбуле в 2013 году Джеймсом Ле Мезюрье (James Le Mesurier), бывшим британским офицером и наемником организации Olive Group (со званием вице-президент по специальным проектам). В настоящее время Olive Group включена в компанию Academi (ранее Blackwater) и называется Constellis Group.
«Белые каски» — это не что иное, как пропагандистское отделение аль-Нусры, на финансирование которого из США и других стран выделено 100 миллионов долларов. Сирийская пропагандистская операция, начатая рекламной компанией Purpose Inc в 2014, поддерживает «Белые каски» в настоящее время.
Эта кампания включает в себя пропагандистское наступление, в котором используются фотографии детей для того, чтобы требовать создание бесполетной зоны — читай полномасштабной западной воздушной войны против Сирии. Но когда пал Восточный Алеппо, «Белые каски» бесследно исчезли.
Но и никакие другие гуманитарные организации не появились. А ведь Норвегия и остальная «коалиция» мнимых друзей Сирии дали этим организациям гигантские суммы. Однако после того, как террористы были убиты или эвакуированы, эти организации вообще исчезли из вида.
А вот то, что появилось — это громадные склады с продуктами питания и лекарствами, арсеналы оружия, химических веществ, газовыми цилиндрами и т.п., достаточными для ведения военных действий в течение двух лет.
Норвежские организации Norsk Folkehjelp (Норвежская народная помощь), Flykninghjelpen (Помощь беженцам) и Norwac заявляют, что они поддерживали гражданские гуманитарные организации в Восточном Алеппо. На эти цели были израсходованы миллионы и миллионы долларов, частично деньги налогоплательщиков и частично помощь доноров, которые верили, что помогают благородному делу.
А террористы использовали гражданское население как живой щит и обеспечивали собственный контроль над поставками, которые предназначались гражданскому населению.
Но ЕС пытается применить новый трюк для спасения своих друзей-террористов. Теперь это уже больше не называется «Асад должен уйти», теперь это называется иначе. Теперь заявляют, что Асад получит массу денег от ЕС, если не будет против того, чтобы джихадисты создали свои анклавы в Сирии. С такой инициативой, по данным The Times, выступила шеф дипломатической службы ЕС Федерика Могерини (Federica Mogherini).
Источник, близкий к кругам «оппозиции», говорит газете, что если все стороны согласятся и будут поступать так, как говорит ЕС, то будет получена громадная сумма денег. Заявление источника дается в переводе, и детали неясны.
ЕС хочет, чтобы «власть была передана сирийским провинциям, которые дадут возможность «умеренным восставшим интегрироваться в местные силы безопасности».
Кризис, разразившийся в ЕС, привел к тому, что Союз не в состоянии помогать даже собственным гражданам — и, тем не менее, он должен выделять большие суммы денег «диктатору Асаду», если тот захочет дать террористам свободное место, где они могут провести перегруппировку своих сил.
И тогда, конечно же, дьявол станет ангелом? И больше никогда не будет проводить теракты или вести военные действия? После того, как получит новое оружие и новые поставки?
Когда у ЕС не получается сделать что-нибудь серьезное, он начинает рассказывать сказки. И это он умеет.
Pål Steigan, Steigan blogger, Норвегия