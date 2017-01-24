Русский как иностранный
Российская газета - Неделя - Урал,
Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Тему очередного материала подсказали коллеги: системный администратор случайно натолкнулся в Интернете на пост гражданина Украины, который недавно сдавал тест по русскому языку, истории и законодательству России, чтобы получить разрешение на работу в Крыму. "Хорошо, что я читал классику, поэтому могу ответить на вопрос: "Где проходит чугунка?", а вот настоящим иностранцам такие архаизмы вряд ли по зубам", - поделился он впечатлениями.
Корреспондент "РГ" решила на себе опробовать систему. Для начала скажу, что найти центр тестирования в Екатеринбурге не так легко. Онлайн-поисковики выдают ворох контактов, но, оказывается, широко разрекламированная когда-то точка на улице Большакова уже закрылась, а на Генеральской только принимают заявления от желающих, сдавать экзамен придется в Асбесте. Очень часто под вывеской миграционного центра прячутся фирмы-посредники. Позвонив в одну из них, честно признаюсь, что работаю в СМИ и хочу сделать репортаж.
- Я уточню у партнеров, согласятся ли они, и перезвоню вам, - ответил мужчина на другом конце провода. Слово сдержал: через пару дней нас пригласили на улицу Студенческую, в центр тестирования иностранных граждан при Лесотехническом университете.
- На самом деле в Свердловской области официально имеют право тестировать иностранцев только организации, у которых заключены партнерские договоры с базовыми центрами. Всего таких центров более 20, из них всего пять государственные. Но в последнее время развелось много контор по продаже сертификатов. Они зарегистрированы даже не в нашем регионе, а принимают экзамены якобы по всей стране, - поясняет Андрей Тихонов, директор центра.
В аудитории четыре человека - трое мужчин и молодая женщина в национальном головном уборе. Лица немного растерянные, как у школьников перед контрольной, только один широко улыбается - славянский богатырь Евгений с узбекским паспортом. 30 минут дается, чтобы расставить галочки в тестах, еще 10 - чтобы письменно ответить на вопросы. Затем все по очереди садятся перед преподавателем и разыгрывают различные житейские ситуации.
Каждый тест делится на несколько частей: лексика, грамматика, письмо, чтение, аудирование и устная речь. Допустим, вас могут попросить заполнить анкету, прочитать текст в 150-200 слов и определить его основную мысль, прослушать краткий монолог и выразить свое отношение к теме, а также выстроить диалог из 4-8 реплик.
Преподаватель произносит фразы очень громко и четко, повторяет по нескольку раз, как для первоклашек. Весь экзамен записывается на камеру, начиная со входа в кабинет и знакомства. Запись отправляют в Российский университет дружбы народов (РУДН), именно там будут определять, сколько процентов набрал человек и можно ли ему выдать сертификат. Наличие видео обязательно, чтобы исключить подмену, ведь поначалу, когда только ввели тестирование, мигранты пытались сдавать за себя и за того парня, пользуясь внешним сходством.
Первым отстрелялся Хусан из Таджикистана. Сертификат ему нужен, чтобы получить разрешение на временное проживание: парень уже два года работает на стройке, делает фасады. Русский изучал с пятого класса, но, видимо, был троечником, потому что изъясняется слабовато.
- Ваш экзамен окончен, можете идти, - говорит преподаватель, однако Хусан сидит, как влитой, и бормочет: - Спасибо, спасибо.
Приходится повторить несколько раз, чтобы он покинул кабинет.
На стул садится его земляк Ихтиор, на вид лет сорока. На сверхцели не замахивается, хочет получить патент.
- Плиточную работу могу на стройке, - говорит о своей профессии. - Русский - очень слооожный. Тем не менее с заданием выяснить, где находится центр города и как туда доехать, он справляется.
35-летний Евгений пришел на тестирование ради вида на жительство. Имеет корочки сварщика. Кажется, его даже забавляет, что приходится сдавать экзамен по языку, на котором он общается с детства. А вот с вопросами по истории и законодательству России уже сложнее - улыбка сползает с лица, Евгений морщит лоб.
Последней сдает тест Саламат из Киргизии. Девушка намерена получить российское гражданство, поэтому задания для нее самые сложные. В принципе, справляется на твердую "четверку": покупает тур в Анталию на всю семью и подарок другу на свадьбу, заказывает такси до аэропорта, сообщает коллеге о командировке в Киров и проходит собеседование на должность секретаря. Конечно, в ее речи еще есть грамматические огрехи, но смысл понять легко. Со стороны постановочный диалог выглядит немного утрированно: работодатель ищет секретаря с высшим образованием, а у соискательницы за плечами лишь средняя школа и курсы. Зато ее устраивает зарплата в 10 тысяч рублей!
Ну, вот и все. Экзамен прошел в понедельник, а уже к пятнице его участники получат сертификаты, если наберут нужное количество процентов за каждый этап.
- Кому-то достаточно неделю походить на консультации, пройти пробные тесты. А кому-то - один-два месяца, - делятся опытом сотрудники центра тестирования. - Старшее поколение мигрантов из стран СНГ по-русски неплохо говорит и историю знает порой лучше соотечественников. Особенно граждане Таджикистана, там русский и сейчас в школах преподают, а вот с гражданами Узбекистана намного сложнее. Исторически так сложилось, что треть мигрантов на Среднем Урале - выходцы из Таджикистана, еще треть - из Узбекистана, 20 процентов - из Киргизии. На днях тест проходил 80-летний профессор из Ферганы. Встречаются и необычные варианты. Недавно была семья: жена из Монголии, муж из Египта. Студенты из Харбина сдавали экзамен, чтобы поступить в аспирантуру в Екатеринбурге. Также приезжает много этнических русских из Казахстана, Украины и Молдовы.
Комментарий
Наталья Старыгина, преподаватель УГЛТУ:
- Больше всего трудностей у мигрантов вызывают задания, связанные с историей России, причем не современной, свидетелями которой многие являются, а Средних веков и эпохи Возрождения. Также традиционный камень преткновения - вопросы по нормативной базе, потому что здесь все так переменчиво. Допустим, люди путаются, сколько часов длится рабочая неделя: 36 или 40. Самое сложное для иностранцев в русской грамматике - система падежей и родовидовые особенности, часто забывают про средний род, смешивают мужской и женский. Легче всего проводить аудирование, а вот говорить бегло могут не все, хотя я уже 20 лет преподаю русский как иностранный и могу за пять минут понять, живой язык или заученный. В принципе, выучить с нуля до элементарного уровня можно за 3-6 месяцев интенсива. Вопрос в методике. Практика подсказывает, что нужно обучать не просто языку, а кросскультурным коммуникациям: географии, истории, литературе, речевому этикету, риторике, то есть умению выстроить свое выступление. Пусть оно коротенькое, но там должны быть начало, основная часть и заключение. Лично мне как педагогу не хватает в федеральных методичках творческого подхода, очень мало того, что развивает устную речь.
Проверено на себе
Ради эксперимента корреспондент "РГ" сама попыталась письменно выполнить задания для получения вида на жительство. 14 пунктов теста прохожу быстро, но вряд ли поколение, которое родилось в странах СНГ уже после "парада суверенитетов", сможет без подсказок ответить, при каком князе Русь приняла христианство, когда отменили крепостное право и кто командовал нашими войсками на Бородинском поле.
Первый раз споткнулась на "Великой российской революции", надо было определить ее дату. Школу я окончила в 1994 году, тогда революция еще по-советски звалась Великой Октябрьской социалистической. Поискала в Интернете - оказывается, согласно одному из новых исторических учений, события февраля, октября 1917 года и Гражданскую войну 1918 - 1922 годов принято объединять и именовать Великой российской революцией.
Вторая заминка - просят назвать "страну, в которой супруги проживают вместе на законных основаниях". Пытаюсь включить логику: раз экзамен для мигрантов, скорее всего, страна исхода или страна временного пребывания. Но шпаргалка говорит, что это страна совместного проживания, то есть ответ скрыт в самом вопросе.
Идем дальше. Имеют ли право иностранцы избирать и быть избранными в муниципальные и государственные органы власти, служить в Вооруженных силах РФ? На первый взгляд, ответ очевиден - нет. Но это неверно: приезжим из-за рубежа можно участвовать в местных референдумах и выборах, а также служить в армии по контракту.