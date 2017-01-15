Юноша из Узбекистана упал с башни Москва-Сити
ЧП произошло на набережной Пресненской дом 10. Молодой человек мог выпасть из окна, пытаясь сфотографироваться на фоне вечерней Москвы с высоты птичьего полета.
Ранее сообщалось, что мужчина выпал из окна гостиницы, расположенной на 83-м этаже московского небоскреба.
Некоторые источники утверждают, что молодой человек был посетителем ресторана, который находится в башне, а выпал он со смотровой площадки. По словам источника, парень работал сварщиком.
В роковой день он вместе с папой приехал для посещения катка.