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Юноша из Узбекистана упал с башни Москва-Сити

Юноша из Узбекистана упал с башни Москва-Сити
Пару дней назад в столице России произошло ужасное происшествие. Так, с небоскреба в «Москва-Сити» выпал 19-летний молодой человек, гражданин Узбекистана . Об этом передает издание «РИА Новости».

ЧП произошло на набережной Пресненской дом 10. Молодой человек мог выпасть из окна, пытаясь сфотографироваться на фоне вечерней Москвы с высоты птичьего полета.

Ранее сообщалось, что мужчина выпал из окна гостиницы, расположенной на 83-м этаже московского небоскреба.

Некоторые источники утверждают, что молодой человек был посетителем ресторана, который находится в башне, а выпал он со смотровой площадки. По словам источника, парень работал сварщиком.

В роковой день он вместе с папой приехал для посещения катка.




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