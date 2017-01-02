В Анапе два гражданина Узбекистана задохнулись в спиртовой цистерне
в Анапе два гражданина Узбекистана 20 и 23 лет задохнулись в спиртовой цистерне, по заданию нелегального работодателя они пытались произвести очистку емкости объемом 54 тыс. литров, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
«Установлено, что обвиняемый заключил договор субаренды на помещение, расположенное в селе Юровка, где незаконно организовал работу по производству спиртосодержащей жидкости. При этом мужчина не состоял на учете в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя», — говорится в сообщении СУ СКР РФ по Краснодарскому краю.
Сообщается, что работодатель знал о том, что в цистерне ранее хранилась спиртосодержащая жидкость и от оставшихся паров может наступить удушье, мужчина уже признал свою вину в инкриминируемом преступлении в полном объеме.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.