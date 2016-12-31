Генерал-майор МВД насмерть забил лопатой гражданина Узбекистана
В процессе распития алкогольных напитков хозяин квартиры напал на гостей с лопатой. Сначала он гонялся за ними с орудием труда, а догнав, применил его по максимуму.
Волков избил женщину черенком, но ей удалось сбежать и позвать на помощь. От полученных травм ее супруг скончался до прибытия бригады скорой помощи.
Устроивший кровавую расправу был схвачен прибывшими на место ЧП полицейскими.
Обвиняемый служил во вневедомственной охране при УВД по Сергиево-Посадскому району Подмосковья и был уволен из ОВД еще более десяти лет тому.