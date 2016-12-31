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→ Генерал-майор МВД насмерть забил лопатой гражданина Узбекистана
28-12-2016, 13:48 0 974 Рейтинг1 Напечатать

Генерал-майор МВД насмерть забил лопатой гражданина Узбекистана

Генерал-майор МВД насмерть забил лопатой гражданина Узбекистана
Как стало известно, 40-летняя Вера М. и ее супруг, гражданин Узбекистана, 30-летний Дальшот К., будучи соседями, пришли в гости к полицейскому.

В процессе распития алкогольных напитков хозяин квартиры напал на гостей с лопатой. Сначала он гонялся за ними с орудием труда, а догнав, применил его по максимуму.

Волков избил женщину черенком, но ей удалось сбежать и позвать на помощь. От полученных травм ее супруг скончался до прибытия бригады скорой помощи.

Устроивший кровавую расправу был схвачен прибывшими на место ЧП полицейскими.

Обвиняемый служил во вневедомственной охране при УВД по Сергиево-Посадскому району Подмосковья и был уволен из ОВД еще более десяти лет тому.
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