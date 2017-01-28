Письмо Генсека НАТО
В сентябре 2003 года в Ташкентском доме фотографии состоялась персональная выставка художественной фотографии Генерального секретаря НАТО Джорджа Робинсона «Узбекистан - Шотландия. Мир глазами руководителя НАТО».
Известный политический деятель, находившийся в это время с визитом в нашей стране, предстал как тонкий и наблюдательный фотограф, которому присуще выразительное восприятие красоты окружающего мира.
Экспозицию развернули в небольшом и уютном зале, на балконе тихо играл небольшой камерный оркестр. На открытие пришло много народу: представители дипломатического корпуса и общественности, журналисты и художники.
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Выставку открывал председатель Академии художеств Узбекистана, депутат Олий Мажлиса Турсунали Кузиев. Помню, когда торжественно разрезали ленточку, его памятный отрезок он протянул Робинсону в руки.
А ведь, как не раз я замечал, у Кузиева была привычка вкладывать ленточку в нагрудный карман пиджака виновника торжества. Но на этот раз перед ним был политик высочайшего ранга, титулованный дворянин, и Кузиев, будучи человеком осмотрительным, не решился на такой панибратский жест.
С Турсунали Каримовичем нас объединяет давняя дружба. В 90-е годы прошлого века он возглавлял Фонд культуры Сурхандарьинской области. А я в это время служил фоторепортером в УзТАГе и часто колесил по стране.
Запомнился один эпизод. В термезском аэропорту была задержка вылета рейса на Ташкент. Спешить было некуда. Стояла жара. Мы сидели в его машине, припаркованной в тени деревьев. Вот тогда состоялся разговор, который я запомнил на всю жизнь:
- Рустам, начни собирать живопись! У тебя такая профессия, что это будет несложно. Делай художникам слайды, а вместо денег бери работы. У них картины уходят, а слайды – остаются.
И у меня хватило ума последовать этому совету.
- Начни с работ Чингиза Ахмарова и Абдулхака Абдуллаева, Рахима Ахмедова и Рузы Чарыева – это будут стволы будущего генеалогического дерева, - словно раскладывая пасьянс, он разъяснял концепцию будущего собрания, - потом собирай картины их учеников - ветви, дальше – работы их учеников – крона этого дерева. Со временем у тебя будет такая коллекция, какой нет ни в одном музее мира!
Вот тогда я загорелся этой идеей. Она показалась мне грандиозной, я даже строил наполеоновские планы собрать работы всех художников Узбекистана.
А художники, прослышав, что есть такой человек, который за слайды берет не деньги, а работу, сами выходили на меня. Но были среди них и такие, которые задирали нос:
- Да у меня работа стоит тысячу баксов!
Я же невозмутимо отвечал:
- А у меня слайд - $50!
Бахвал уходил, а через некоторое время, подумав, примирительно возвращался.
Кроме собирательской деятельности, я еще популяризировал художников, публикуя о них в газетах и журналах зарисовки и фоторепортажи. Со многими из них мы стали друзьями.
Так, благодаря Кузиеву, стала складываться моя коллекция.
…А выставка Робинсона получилась замечательная. Небольшие по размеру фотографии были оформлены в паспарту и рамки, и прекрасно смотрелись. Генсек НАТО и раньше посещал Узбекистан, бывал в Самарканде, на его красочных базарах и у седых памятников. Вот эти снимки и вошли в экспозицию.
Но мне больше понравились снимки, сделанные Робинсоном в Европе. Чувствовалось, что автор обладаем большим вкусом.
А больше всего запомнился «Автопортрет на высоте 14 тысяч футов», сделанный в кабине военного самолета. Робинсон укрепил фотокамеру на приборном щите истребителя и снял себя автоспуском на высоте 4367 метров. Он был в кислородной маске, лицо вздулось от нагрузки. Чувствовалось, что нервы летчика натянуты, как струны.
Это был потрясающий снимок!
Потом уже мы с Кузиевым обсуждали эту выставку. Именно он был инициатором её открытия. В Брюсселе, в штаб-квартире НАТО он провел несколько дней, чтобы встретиться с Робинсоном.
Пресс-секретарь Генсека рассказал ему, что фототека Робинсона хранится в Шотландии, в родовом поместье.
В ней – 18 тысяч катушек пленок!
И этот архив – в идеальном состоянии: все негативы помещены в сливеры, аккуратно помечены дата и место съемки. И такое пунктуальное отношение к своему хобби лорда Робертсона вызывало у меня искреннее восхищение.
Я показал Кузиеву свою съемку открытия выставки.
- Давай пошлем эти снимки ему, - предложил Турсунали Каримович. – Вот увидишь, он пришлет тебе письмо!
И за мной не завязло. Отпечатал три десятка, оформил в небольшой альбом и написал небольшое послание с моим мнением о выставке. Кузиев через мидовские каналы переслал альбом в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО. На следующий год мне посчастливилось побывать в Бельгии, но об этом – в следующем рассказе.
Прошло какое-то время. И в один из дней на мою почту пришло письмо на английском языке. Племянница Хурсана перевела его:
«Несмотря на то, что очень поздно, но я хотел бы поблагодарить Вас за фотографии, которые вы мне прислали о моей поездке в Ташкент. Я был удовлетворен вашими фотоснимками моей выставки. Я был горд выставкой и очень признателен вам за ваши теплые комментарии о моих фотографиях.
С добрыми пожеланиями,
Достопочтенный Лорд Робертсон порта Элен, бывший Генеральный Секретарь НАТО».
Я еще раз убедился, что величие человека – в его простоте!
Р.ШАГАЕВ
фото автора