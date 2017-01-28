Сайгачья беда или право на жизнь
На планете Земля все меньше остается эндемичных животных, нуждающихся в безотлагательной защите от браконьеров и преступной хозяйственной деятельности человека.
На днях Экологическое движение Узбекистана вновь забило тревогу, потому что популяция сайгаков Плато Устюрт, являющегося ареалом ряда исчезающих видов представителей фауны степей Узбекистана, отнюдь не увеличивается.
И происходит это, во-первых, в связи с работами по разведке нефтегазовых месторождений, а, во-вторых, из-за активизации на границе с Казахстаном людей с ружьями, отстреливающими мужские особи этих животных ради рогов, которые используются в медицинских целях. Как говорится, триллер, да и только.
А ведь несколько месяцев назад для увеличения численности сайгаков и других редких и исчезающих видов животных и растений, занесенных в Красную книгу республики, на государственном уровне было решено создать комплексный ландшафтный заказник.
Для этой цели даже выделили пять участков общей площадью 628 300 гектаров на территориях Муйнакского и Кунградского районов Каракалпакстана. Но решения-то пишутся в кабинетах на бумаге, а выполняться должны в степях, где бродят в поисках пропитания эти удивительные беззащитные животные.
Там на неведомых дорожках
Во время служебных командировок мне часто приходилось пересекать Плато Устюрт, геологический возраст которого, по мнению ученых, достигает примерно 21-23 миллионов лет. В наше время оно представляет собой каменистую возвышенность без деревьев, кустарников, открытых водоёмов и рек. По отзывам его обитателей, природа их не балует их дождями весной и летом, и снегами в осенне-зимний период.
Иногда на неведомых дорожках степей Устюрта я наблюдала и стада сайгаков. Это были небольшие, быстро перемещающиеся животные, которые по заключению биологов, являются ближайшими родственниками сказочных антилоп. Природа наделила их пугливым нравом и широко расставленными грустными глазами.Симпатичные животные нас сторонились. И причина на то, по словам жителей, была очень уважительная.
Ведь в иные времена сайгаки-антилопы верили человеку и даже вдохновляли оседлых и кочующих сказителей и поэтов на восточные романтические дастаны. А в наше время они хорошо известны во всем мире благодаря серии мультфильмов про антилопу Гну, а еще по стройной парочке, изображенной на гербе одного государства и по торжественным «Гимнам сайгаку», созданным в Каракалпакстане и в Калмыкии. Не остались в стороне и кинодокументалисты, периодически обращающиеся к теме эндемиков.
Очень скромная персона
Но особым вниманием узбекских режиссеров и операторов к своей скромной степной персоне это вымирающее животное обязано многим, в том числе журналисту и народному писателю Каракалпакстана, совестливому человеку Оразбаю Абдурахманову. Он от рождения всем сердцем прикипел к своеобразной флоре и фауне уникальной природы Центрально-азиатского региона, проявляя в своих статьях изрядное беспокойство по поводу значительного уменьшения популяции сайгаков (c тюрк. быстрый) в родном крае.
Это по его инициативе обширные засушливые степные экосистемы глобального значения Плато Устюрт стали не простой декорацией для опоэтизированного сценария, который благодаря неуемной творческой энергии, опыту и фантазии двух представительниц слабого пола: Галине Виноградовой – директору и продюсеру студии ЧП «Gala–Film» и Елене Быковой- сотруднице Института генофонда растительного и животного мира АН РУз и исполнительному секретарю «Saiga consepvation allianse» по сохранению сайгака, нашел свое зримое воплощение в новом документальном фильме «Сайгаки Устюрта. Право на жизнь».
Много дней и ночей провели участники киноэкспедиции, наблюдая как небольшие группы сайгаков и джейранов обитают в суровых климатических условиях. Среди тех, кто наполнил своими насыщенными эмоциями оригинальную документальную ленту про сказочную антилопу Каракалпакских степей, кроме автора сценария, стали известные кинорежиссеры Л.Гармаш и Э.Данилов, оператор А.Клепалов, научные консультанты А.Григорьянц и В.Ягодин - доктор исторических наук и другие специалисты.
Поэтому трогательная киноистория о беззащитном сайгаке, пытающимся защититься и выжить на Плато Устюрт в довольно скудном мире фауны и флоры, никого не оставила равнодушным на юбилейном ХХ Международном экологическом фестивале «Спасти и сохранить» в далеком северном Ханта-Мансийске.
Представленная узбекистанцами документальная лента, благодаря историческим экскурсам и происходящим событиям на экране, уже с первых минут удерживала внимание зрителей в напряжении, порой тревожа и настораживая, но и ориентируя на желанный и благоприятный конец.
Квалифицированное жюри фестиваля по достоинству оценило и особо выделило ее из четырех сотен работ, поступивших из сорока одной страны. В результате талантливый фильм был награжден дипломом Евразийской академии телевидения и радио в престижной номинации "Авторская работа". Этот успех пришелся по душе всем, кто консультировал и руководил творческим процессом в суровых условиях резко-континентального климата Плато Устюрт, навсегда вселив в них ответственность за дальнейшее существование краснокнижных животных.
Безнравственный бизнес
Так экологи в наши дни характеризуют жестокие деяния рук человеческих. Дело в том, что количество степных парнокопытных - сайгаков (лат. Saiga tatarica) - на Планете Земля в конце прошлого столетия уменьшилось с одного миллиона двухсот пятидесяти тысяч особей, до …пятидесяти тысяч.
Однако еще в начале ХХI века Международный союз охраны природы внес в эту прискорбную статистику свое уточнение, отметив, что из пяти существующих в мире популяций сайгаков в наиболее критическом состоянии оказалась именно устюртская, находящаяся под угрозой вымирания.
В связи с этими далеко идущими выводами, на территорию Муйнакского и Кунградского районов Каракалпакстана периодически выезжают серьезные научно-творческие группы. На этот раз очередной десант высадился с фильмом-лауреатом. Судя по отзывам жителей, кино про сайгаков Устюрта тронул даже хрупкие детские души, которые под руководством своих наставников встали на защиту сложившегося издревле ареала сайгаков в импровизированном суде. Школьники, надев костюмы подсудимых и защитников этих животных, активно включились в ролевую игру. И кажется, навсегда уяснили себе, что относиться к животному миру следует внимательно и бережливо.
Кроме того, из сообщений ученых жители узнали, что в стародавние времена, когда Европа и Азия были населены шерстистыми носорогами и мамонтами, пресловутые сайгаки, обитающие на Земле около десяти миллионов лет, уже успели пройти длительный период развития. А так же, что эти мелкие парнокопытные весом до 40 кг., обладающие высокой мобильностью и репродуктивностью, неприхотливые к еде и воде, способные осваивать новые места обитания, во все времена подвергались основательному истреблению.
Так как, на горе сайгакам-антилопам, человечество довольно быстро распознало, что матушка Природа наградила отважных самцов этих редких животных уникальным даром лирообразной формы. Именно из-за этих тридцатисантиметровых крепких рогов, используемых в качестве ценного сырья для получения лекарственных препаратов, уже в XVIII—XIX веках охота на этих животных стала одной из доходных статей населения, проживавшего в местах обитания стад.
По стоимости пара полупрозрачных образований в те времена приравнивалась к стоимости породистой лошади. Охотились на сайгаков круглый год хищническими способами, в том числе применяя загон всего стада на лед или на скошенный тростник. Естественно, что при этом часть животных жестоко истреблялась, а тысячи искалеченных особей погибали сами.
Аналогичный бизнес имеет место быть и в наши дни. В связи с этим, мирные сайгаки, которые ранее осенней порой без страха приходили к поселениям людей, чтобы подкормиться и произвести на свет потомство, ныне избегают человека. Ведь он, благодаря стремительному развитию техники, все активнее вторгается в жизнь природы, оставляя после себя лишь тонны отходов.
Нескучные триллеры
Современный итальянский кинорежиссёр и драматург Бернардо Бертолуччи считал, что «Каждый фильм должен быть «триллером», даже если это всего лишь ... » Поэтому в наш техногенный и быстроразвивающийся век это пожелание некоторым кажется вполне приемлемым в свете привлечения наибольшего числа зрителей к массовым просмотрам художественных и документальных лент на экологическую тематику.
И, если внимательнее всмотреться, то на поверку окажется, что на фестивалях призы и дипломы в основном получают документальные "экотриллеры", со всеми присущими этому жанру элементами.
Но вот фильм-лауреат узбекских кинодокументалистов «Сайгаки Устюрта. Право на жизнь» по замыслу авторов насыщенный историческими экскурсами в далекое прошлое человечества, призван оказать положительное влияние на мироощущение землян, уравняв с ними в правах и братьев наших меньших.
Без Sappho не обошлось
Конечно, на этом можно было бы поставить точку. Но муза Сапфо (десятая по счету), на которую ныне «возложены» все заботы о кинопроизводстве, явно покровительствующая студии ЧП «GALA-FILM», повернула все так, чтобы люди поверили в справедливость, найдя-таки место happy end.
Этому поспособствовало и решение по организации долгожданного комплексного ландшафтного заказника "Сайгачий», ориентированного на увеличение численности популяции сайгаков, а так же других редких и исчезающих видов животных и растений. Но пока, как говорится, воз и ныне там.
И, несмотря на наличие соответствующей законодательно-нормативной базы и долгожданных решений, степное биоразнообразие Плато Устюрт по-прежнему находится под угрозой.
НАТАЛЬЯ АЙРУМОВА