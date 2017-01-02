Из Bonum Factum – в Зазеркалье
Посещаете ли вы художественные галереи? Или ваш стиль жизни – завтрак, работа, обед, работа, сон, завтрак, работа – и опять по кругу?.. В таком случае волшебник Льюис Кэрролл сказал бы о вас следующее: «Это просто великолепный образ жизни, и жить так столь же интересно, как быть швейной машиной или кофемолкой».
А пока вы стоите бледный и хлопаете глазами, обдумывая эту насмешку, Кэрролл раскрывает двери Зазеркалья в ташкентской галерее Bonum Factum.
Происходит это чудо в рамках спектакля «Алиса в Зазеркалье» – проекта творческой лаборатории «ARTSPACE», при поддержке посольства Швейцарии и Швейцарского бюро по сотрудничеству.
Именно с «Алисы» начался в галерее Bonum Factum вечер 24 декабря. Не просто начался, а «граахнул громом» и «пылкнул огнём». Композиция и оформление постановки, музыка, вся атмосфера этого волшебного действа – всё дышало, двигалось, «работало» цельно и сильно. Донося не только идею сказки Кэрролла, но и очень личные размышления создателей спектакля о Зазеркалье и… о реальной жизни, которая кажется порою кривым зеркалом.
Главную роль – Алисы – играют одновременно несколько актрис… то есть на самом деле это девочки из Детской деревни-SOS Узбекистана. А может и не играют, а просто замедляют дыхание от волнения перед выходом на сцену – ведь вы тут же увидите, разгадаете, что каждая из них и есть настоящая Алиса? И кому, как не обитателям Детской деревни, знать всё о Зазеркалье?
…Но я чуть было не начала выдавать вам все тайны, однако сдержусь. Ведь это пока что лишь смарт-версия спектакля, десятиминутная презентация будущего проекта режиссёра Рустама Эсанова, композиторов Фархада Эсанова и Сухроба Назимова. Незабываемый видеоряд создал Аброр Султанов. Любопытно, что с каждым новым показом режиссер намерен менять сказочно-символические образы в постановке. Например, в начале спектакля Алиса попадает в другой мир не через зеркало, а через дверь дома номер 10 на Даунинг-стрит… Останется ли этот эпизод в окончательной версии спектакля? Пока неизвестно.
А Шляпник! (То есть, вообще-то, ШляМпник – так назвали его для себя создатели спектакля.) Он присутствовал на вечере то зримо, то незримо. Зато наряд!.. Три пачки блёсток только на шляпу ушло; на плечах – дизайнерский чапан работы Дили Каиповой... Ходит важный, глаза прищуривает. В спектакле непосредственно не играл, но после спровоцировал зрителей участвовать в конкурсе, ниткой с иголкой всех друг с другом сшивать. Я даже подумала, что он настоящий, и схватила его за нос, – а это не Шляпник вовсе, а Сухроб Назимов, имейте это в виду.
Не стоит, наверно, и говорить, что по окончании спектакля были восхищенные аплодисменты. Рядом со мною высокий брюнет с чарующими манерами, мягким выражением лица, весь классический и правильный, выразил одобрение возгласом: «Beautiful!». Им оказался His Excellency Mosud Mannan, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бангладеш в Узбекистане.
– Ваше превосходительство, вам так понравился спектакль или «Алиса» столь популярна в Бангладеш? – поинтересовалась я.
– Конечно, «Алиса» переведена на бенгальский язык. В детстве я очень любил читать Кэрролла, его непостижимые произведения. И сегодня, в предрождественский вечер, здесь, в галерее Bonum Factum, дети воссоздали эту удивительную сказку, они вернули меня вновь к тем ощущениям, когда я был мальчиком и открывал для себя Зазеркалье. Ощущения, которые уже, казалось, не повторить. Вот насколько всё одухотворено в пьесе! Ну и, конечно, дети из Деревни-SOS поражают глубиною таланта, они как живые драгоценности...
И тут всё озарилось. Нет, не праздничные прожектора включили: нам явилась девушка. Особенная. Волосы, мягкие, каштановые, обрамляют тонкое смуглое лицо. Улыбка ослепительна. Зовут это видение Махбуба Саидахмедова, она – координатор программы по поддержке культуры и искусства в Швейцарском бюро,
которое как раз и занимается проектом «ARTSPACE», осуществленным галереей Bonum Factum вместе с Детской деревней-SOS.
Вот что она рассказала об «ARTSPACE».
Это интерактивный экспериментальный проект, в команде которого много интересных людей, музыкантов и художников, работающих с детьми, помогающих им пройти социализацию посредством приобщения к театру и живописи. Поэтому галерея Bonum Factum – самая… душевная, если можно так сказать, – из площадок, представляющих в столице Узбекистана современное искусство.
…Вечер тем временем продолжался, зрителей пригласили принять участие в розыгрыше картин известного художника Вячеслава Усеинова. Многие стали обладателями «сюжетных» произведений, в которых художник апеллирует к ассоциативному искусству начала ХХ века.
Словом, становилось все «чудесатей и чудесатей», у меня даже защекотало в ушах, совсем как у Алисы, и я поначалу было решила, что это от абстрактных картин, но тут в дверь галереи заглянула красная даларнская лошадка. Огляделась и спокойно сказала:
– Все нормально! Начинается концерт группы «DaLaHAST».
Жаль, что я не смогу напеть для вас мелодии!.. Впрочем, это была не музыка, а цветной сказочный сон. Зато глава группы Фархад Эсанов (когда-то примерный мальчик, научившийся жить неПравильно) поведал мне не менее сказочную историю о том, как появилась группа DaLaHAST. Итак:
«Давным-давно, когда мои пятки покрывала мягкая шерсть и я бесшумно охотился на рыжего грау.., хотя пожалуй, пропустим некоторое количество этапов "эволюции" и кратко опишем лишь последние: когда я был хорошим мальчиком с пятерками в дневнике и достойным поведением, – я часто оставался дома один и, не зная, чем себя занять после быстро и привычно правильно выполненных уроков, смотрел в окно и мысленно писал письма воображаемой принцессе, соответственно, скучавшей у своего окна в прекрасном пятиэтажном панельном замке.
В один из таких послеполуденных моментов пришёл отец и, увидев меня, спросил:
– Почему ты сидишь и, как робот, смотришь в одну точку? Тебе нечего делать?
– Я все сделал.
– Так займись чем-нибудь, почитай, порисуй...
– Порисуй? А как рисовать? Я же не умею…
– Так научись, в этом нет ничего сложного. Вот смотри...
И отец взял бумагу и карандаш и практически в одно касание нарисовал какую-то фигуру на листе.
– Что это?
– Это лошадка!
Я был в восторге: так просто?! Ничего не было – и вдруг появилась лошадка! Она была неправильная, но она была!..
И я стал рисовать.
С тех пор прошло много лет. Я уже знал, что жить по правилам скучно, – правила выполняются всегда одинаково правильно и не оставляют простора воображению, в то время как импровизации бесконечны. И потому, когда я взял в руки гитару, то сразу стал импровизировать.
С тех пор также прошло много лет, одна группа сменяла другую, менялись вкусы и стили игры, расширялось сознание и рассыпались иллюзии. Неизменным осталось только одно: настоящая музыка – живая, и это всегда импровизация, всегда "здесь и сейчас". Это медитация духа.
Идея нынешнего проекта «DaLaHast» родилась в сентябре 2016-го, когда мне вдруг стало интересно поиграть на дутаре, добавить к этому скрипку, индийский вокализ и ритмику и совместить все это с медитацией и театральным действом.
На базе галереи Bonum Factum мы влились в проект "Алиса в Зазеркалье" и написали саундтрек к спектаклю. За четыре месяца, в процессе арт-медитаций, на презентациях художественных выставок галереи, родилось множество прекрасных и разнообразных композиций и песен, которые мы теперь планируем включить в сольный концерт группы "DaLaHast" в январе 2017-го.
Стиль группы мы определяем как Art Ritual Meditation, играем исключительно по настроению, – обычно это два отделения по часу-полтора, возможен Drum & Percussion Bonus (по настроению). Количество участников – от четырех до восьми-десяти, каждое выступление эксклюзивно и не похоже на другие.
Постоянные участники: Дия Махмудова (скрипка, вокал); Дамир Фатхулин (драм, перкашн, бас); Имам Мазхар (бизнесмен из Индии, свободный музыкант, вокалист); Камиль Бабаев (клавиши); Фархад Эсанов (гитара, дутар, вокал).
Название появилось так же импровизированно. Мы как раз над ним думали, когда Дамир пришёл в футболке с изображением лошадки Даларны с надписью DaLaHast… Так что думали мы недолго…»
…Естественно, это – далеко не всё, что происходило и происходит в галерее Bonum Factum. Ко всему прочему, это – единственная галерея в Узбекистане, «признанная» площадкой современного искусства Art Tube (Москва). Означает это, что новости о проектах, перформансах, презентациях, представляемых в этой ташкентской художественной галерее, сразу же доходят до российской столицы и за ними с интересом следят далеко за пределами Узбекистана.
Спасибо за широту замыслов и размах проектов директору галереи Шахнозе Каримбабаевой, женщине хрупкой, но деятельной и самоотверженной, как сама любовь! Удач вам и Bonum Factum в новом году, Шахноза!
Мария Коровина.
Фото Вячеслава Шурыгина.