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Узбекистан вышел на первое место в турнире по настольному теннису

Узбекистан вышел на первое место в турнире по настольному теннису

Команда юниоров Узбекистана, состоящая из одиннадцати спортсменов и двух тренеров, приняла участие в международном турнире по настольному теннису, который прошёл в Латвии. За победу боролись 160 спортсменов из Европы, Азии и США.

По итогам турнира Узбекистан занял в общекомандном зачете первое место. Ислом Султонов завоевал золотую медаль, сообщает sports.uz. Мархабо Магдиева, Согдиана Мадалиева, Румия Лутфулина, Мухритдин Раджабов, Абдулазиз Анорбаев были награждены бронзовыми медалями.

В планах юных теннисистов - участие в конце февраля в международном турнире в Швеции. Турнир является подготовительным этапом перед чемпионатом Азии, который состоится в Китае.

Анна Ним.
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Анна Ним
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