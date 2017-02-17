Узбекистан вышел на первое место в турнире по настольному теннису
Команда юниоров Узбекистана, состоящая из одиннадцати спортсменов и двух тренеров, приняла участие в международном турнире по настольному теннису, который прошёл в Латвии. За победу боролись 160 спортсменов из Европы, Азии и США.
По итогам турнира Узбекистан занял в общекомандном зачете первое место. Ислом Султонов завоевал золотую медаль, сообщает sports.uz. Мархабо Магдиева, Согдиана Мадалиева, Румия Лутфулина, Мухритдин Раджабов, Абдулазиз Анорбаев были награждены бронзовыми медалями.
В планах юных теннисистов - участие в конце февраля в международном турнире в Швеции. Турнир является подготовительным этапом перед чемпионатом Азии, который состоится в Китае.
Анна Ним.