Шохжахон Эргашев победил соперника на второй минуте боя
15 февраля 2017 года в Москве состоялся вечер профессионального бокса под девизом “Дерись и побеждай”. Выступление узбекистанского боксёра Шохжахона Эргашева стало одним из наиболее ярких моментов вечера.
25-летний боксёр провёл 216 поединков в любительском боксе (почти все – успешно), но на профессиональном ринге это было его восьмое выступление. Соперником Эргашева стал Рубен Мовсесян из Грузии (23-16-1, 18 КО).
Бой закончился практически моментально, сообщает sports.uz. На второй минуте первого раунда узбекистанский боксёр нокаутировал Мовсесяна, одержав победу.
Для другого узбекистанского боксёра, Изата Ибрагимова, выступление на вечере оказалось менее успешным. Он проиграл бой россиянину Михаилу Балаяну.
Анна Ним.