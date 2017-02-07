→ В Ташкенте проходит чемпионат Узбекистана по бадминтону

В Ташкенте проходит чемпионат Узбекистана по бадминтонуВ турнире спор за лидерство ведут представители практически всех регионов Республики, которые будут выявлять сильнейших в состязаниях одиночного, парного разряда и в миксте. Чемпионат страны стал своего рода отборочным этапом к будущему Чемпионату Азии.
В турнире принимают участие свыше 100 бадминтонистов. Накануне были подведены итоги командных состязаний, где первое место завоевали представители команды «Ташкент-1», на вторую ступень пьедестала почета поднялись бадминтонисты дружины «Бухара» и замкнули призовую тройку андижанские спортсмены.
Сейчас участники вступили в борьбу в состязаниях одиночного и парного разряда. И пока без поражений идут среди девушек – Сурайё Ахмаджанова, Дильрабо Ахмедова из Андижанской области, представительницы Ташкента Севинч Садикова, Евгения Баринова, Ширин Шафкатова, Валерия Муштакова и другие.
В мужской части соревнований пока успешно завершают свои матчи представитель столицы Артем Саватюгин, бухарские бадминтонисты Амруло Бахшулаев Абдурасул Ходжаев и др.
Завтра бадминтонисты проведут квалификационные встречи и в микст разряде. Ну а финальные поединки во всех видах программы состоятся в субботу.
Санобар Мамадиева.