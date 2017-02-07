Главный тренер «Бунёдкор»: мы активно готовимся к групповому этапу Лиги чемпионов Азии
В конференц-зале стадиона «Бунёдкор» накануне старта группового этапа Лиги чемпионов Азии прошла встреча футбольного клуба с активистами клуба болельщиков и журналистами.
Перед собравшимися в зале 13 февраля выступили и ответили на вопросы генеральный директор клуба Бахтиёр Бобоев, главный тренер Сергей Лущан, директор стадиона Вахид Закиров.
Отметим, что 21 февраля в городе Джидда (Саудовская Аравия) состоится игра «Бунёдкор» с «Аль Ахли Джидда». В матче, прошедшем 7 февраля с «Аль Жаиш», «Бунёдкор» одержал победу.
«Основная цель была выйти в групповой этап Лиги чемпионов. За рубежом были проведены сборы, мы проверили силы наших молодых спортсменов. Гордостью команды являются Достонбек Хамдамов, Элдор Шомуродов и Отабек Шукуров. Но им необходимо работать над собой. Сегодня с разных клубов спортсменам поступают предложения. Мы продолжаем переговоры, но основное внимание уделяем предложениям с Европы. Если со стороны сильных клубов Европы будут поступать предложения, то мы не станем удерживать наших спортсменов. У нас в академии есть талантливые игроки, которые смогут играть в основном составе, — сказал Сергей Лущан.
С января в составе футбольного клуба два легионера Душан Митич (Сербия) и молдавский форвард Вадим Чемыртан, в прошлом игрок команды «Бухара».
На встрече спортсмены сказали, что им нравится оптимистичный настрой спортсменов и уважительное отношение к ним. Им приятно состоять в команде «Бунёдкор». К тому же, быть частью команды «Бунёдкор», по словам Чемыртана, это большая гордость. Ведь именно воспитанниками «Бунёдкора» являются многие легендарные спортсмены.
Недавно команду покинули спортсмены Забихилло Уринбаев и Акмаль Шорахмедов.
«Футболисты решили уйти сами. Мы с уважением относимся к их решению и не имеем никаких претензий. Сейчас нам важно открыть дорогу молодым, и мы на это делаем упор. Нам приятно, что в команде много наших воспитанников. И, несмотря на юный возраст, они делают большие успехи», — добавил тренер футбольного клуба.
На встрече обсуждалось и немаловажная роль болельщиков в жизни спортсменов. Одной из важных задач остаётся повышение культуры поведения болельщиков на матчах.
Сегодня почётным председателем клуба болельщиков «Бунёдкор» является Абдурахмон Фазилов. Он сказал, что клуб болельщиков существует 10 лет. Главная цель этого клуба — поддержка команды на всех матчах, проходящих не только в Узбекистане. По его словам, они также поедут в Саудовскую Аравию.
Текст и фото: Анна Демченко/Новости Узбекистана