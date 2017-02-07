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Азизбек Абдугофуров защитил титул чемпиона Азии

Азизбек Абдугофуров защитил титул чемпиона Азии

Азизбек Абдугофуров сумел сохранить чемпионский пояс Азии - Asian Boxing Council middleweight title по направлению WBC. Бой узбекистанца (4-0-0, 4 КО) с таиландским боксёром Сиримонгколом Эамтуамом (91-0-2, 57 КО) окончился победой Абдугофурова.

Матч длился 12 раундов. Молодой боксёр, нокаутировавший на профессиональном ринге четырёх соперников, впервые защищал свой чемпионский титул. Ему достался сильный соперник: за пятнадцатилетнюю карьеру Сиримонгкол Эамтуам провёл 93 боя и победил 91 раз, из которых – 57 раз досрочно.

Узбекистанский боксёр готовился к поединку под руководством тренера Ильгара Алиева, сообщает sports.uz.

Анна Ним.
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Анна Ним
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