Азизбек Абдугофуров защитил титул чемпиона Азии
Азизбек Абдугофуров сумел сохранить чемпионский пояс Азии - Asian Boxing Council middleweight title по направлению WBC. Бой узбекистанца (4-0-0, 4 КО) с таиландским боксёром Сиримонгколом Эамтуамом (91-0-2, 57 КО) окончился победой Абдугофурова.
Матч длился 12 раундов. Молодой боксёр, нокаутировавший на профессиональном ринге четырёх соперников, впервые защищал свой чемпионский титул. Ему достался сильный соперник: за пятнадцатилетнюю карьеру Сиримонгкол Эамтуам провёл 93 боя и победил 91 раз, из которых – 57 раз досрочно.
Узбекистанский боксёр готовился к поединку под руководством тренера Ильгара Алиева, сообщает sports.uz.
Анна Ним.