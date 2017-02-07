Равшан Ирматов приглашён на семинар для судей ЧМ-2018
Равшан Ирматов, узбекистанский рефери ФИФА, получил от Международной федерации футбола (ФИФА) приглашение на семинар по подготовке судей. Предполагается, что его участники будут работать на ЧМ-2018, который пройдёт в России.
Семинар состоится 3-7 апреля во Флоренции (Италия). На него приглашены 53 судьи, представляющие все континенты.
Равшан Ирматов уже участвовал в ЧМ-2010 и ЧМ-2014 и обслужил девять матчей, установив мировой рекорд, сообщает Sports.uz.
Анна Ним.