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Равшан Ирматов приглашён на семинар для судей ЧМ-2018

Равшан Ирматов приглашён на семинар для судей ЧМ-2018

Равшан Ирматов, узбекистанский рефери ФИФА, получил от Международной федерации футбола (ФИФА) приглашение на семинар по подготовке судей. Предполагается, что его участники будут работать на ЧМ-2018, который пройдёт в России.

Семинар состоится 3-7 апреля во Флоренции (Италия). На него приглашены 53 судьи, представляющие все континенты.

Равшан Ирматов уже участвовал в ЧМ-2010 и ЧМ-2014 и обслужил девять матчей, установив мировой рекорд, сообщает Sports.uz.

Анна Ним.
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Анна Ним
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