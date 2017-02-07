→ «Бунёдкор» выиграл путевку на розыгрыш Лиги чемпионов АФК, «Насаф» потерпел поражение

«Бунёдкор» выиграл путевку на розыгрыш Лиги чемпионов АФК, «Насаф» потерпел поражениеНакануне на нескольких аренах азиатского континента состоялись последние квалификационные матчи к будущему розыгрышу Лиги чемпионов АФК. За путёвки в групповой этап самого престижного клубного турнира Азии в рамках этой стадии боролись и два узбекских клуба – ташкентский «Бунёдкор» и каршинский «Насаф». Бунедкоровцы на выезде противостояли катарскому «Аль-Джаишу», тем временем, подопечные Рузикула Бердыева провели гостевую встречу против саудовского «Аль-Фатиха».
Футболисты «Бунёдкора» порадовали своих болельщиков, в сложнейшем противостоянии буквально вырвав путёвку у одного из лидеров катарского футбола.
Ни у кого не вызывало сомнений, что эта встреча будет крайне напряжённой и бескомпромиссной, ведь обе команды, по мнению многих специалистов, одинаково сильны.
В первом тайме соперники играли достаточно осторожно, можно сказать, с оглядкой на оборону. Потому на перерыв оппоненты ушли при нулевом счёте на табло.
Примерно по такому же сценарию разворачивались события и во второй половине встречи. Футболисты в основном акцентировали внимание на защите, и все шло к тому, что игрокам предстоит провести серию послематчевых пенальти. Так и произошло.
В пробитии 11 метровых нервы крепче оказались у подопечных Сергея Лущана, и, кроме того, здесь просто блестяще сыграл голкипер Бунёдкора Муроджон Зухуров. В итоге– 3:1 в пользу «Ласточек».
В составе ташкентцев пенальти реализовали Рустамджон Ашурматов, Эльдор Шомурадов и Достонбек Хамдамов.
Итак, «Бунёдкоровцы» начнут свой путь в групповом этапе Лиги чемпионов АФК в квартете «С». Подопечные Сергея Лущана будут конкурировать с иранским «Зобаханом», эмиратским «Аль-Айном» и саудовским «Аль-Ахли». Свой первый матч бунедкоровцы проведут уже 21 февраля против «Аль-Ахли» на чужом поле.
Менее удачной эта квалификационная стадия была для другого отечественного клуба – «Насафа». Каршинцы потерпели досадное поражение от саудовского «Аль-Фатиха». Судьбу матча решил единственный гол. Перед самым уходом команд на перерыв полузащитник хозяев Андре Фелипе Монтейро забил победный для хозяев поля гол.
Во второй половине противостояния подопечные Рузикула Бердыева всеми силами пошли вперёд, всячески проверяя на прочность оборону саудовцев. Однако до конца встречи, к сожалению, счёт остался прежним.
Санобар Мамадиева.