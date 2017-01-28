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В Ташкенте проходит чемпионат Узбекистана по фехтованию

В Ташкенте продолжаются состязания чемпионата Узбекистана по фехтованию среди спортсменов 2001 года рождения и моложе. В турнире принимают участие около 300 фехтовальщиков со всех регионов страны и столицы. Лучшие определяются в трех видах оружия – шпаге, сабле и рапире, причем как в личном, так и в командном зачете. Сегодня в борьбу вступили шпажисты.

В Ташкенте проходит чемпионат Узбекистана по фехтованию

Шпажные состязания проходят в динамичной и зрелищной борьбе. Этот вид фехтования - наиболее культивируемый у нас в стране, и потому участников, выступающих на этом виде оружия, в любом республиканском турнире значительно больше. На данный момент идут квалификационные бои в индивидуальных состязаниях.

Ну а между тем уже определились победители и призеры среди рапиристов и саблистов.

Так, в рапирных соревнованиях среди девушек победительницей стала столичная фехтовальщица Саида Казиева, в финале выигравшая со счетом 15:4 еще одну ташкентскую рапиристку Камолу Азимову. И третье место поделили между собой Зайнаб Усманова и Муножат Джураева из Ташкента.

Среди юношей в этом виде фехтования успех праздновал представитель столицы Бехруз Абдурахманов, сумевший сломить упорное сопротивление Ратмира Семенеева из Андижанской области. Их поединок завершился со счетом 15:11.

Бронзовые медали юношеского чемпионата достались каршинскому рапиристу Бабуру Хамдамову и Амиру Алимову из Ташкента.

Что касается сабельных поединков, то они также прошли в условиях бескомпромиссной борьбы. Здесь со счетом 15:10 первенствовал столичный саблист Бабур Расулов. Серебряным призером юношеского чемпионата стал представитель ташкентской области Джалолиддин Душанбоев. И два третьих места достались Шавкату Мамутову из Каракалпакстана и представителю столичной области Абдулазизу Бахтиерову.

В женской части соревнований отличилась каракалпачка Зайнаб Дайыбекова, в финальном противостоянии взявшая верх над ташкентской саблисткой Севинч Исмаиловой. Их поединок завершился со счетом 15:11.

Шахноза Тогаймуродова из Ташкента и Сайера Мирзиедова – представительница ташкентской области замкнули призовую тройку, завоевав бронзовые медали республиканского чемпионата.

Состязаниями шпажистов данный турнир и завершится.

Отметим, что он является своеобразным подготовительным этапом перед предстоящим чемпионатом Азии среди кадетов и юниоров, который стартует 22 февраля в Таиланде. И вполне возможно, что на этом престижном азиатском турнире наша сборная выступит на всех трех видах оружия.

Санобар Мамадиева.
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Санобар Мамадиева
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