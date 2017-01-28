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Узбекистанская сборная продолжает игру на Кубке Дэвиса

Узбекистанская сборная продолжает игру на Кубке Дэвиса

Поединок между Денисом Истоминым и представителем корейской сборной Сун-Ву Квоном, продолжавшийся 3 часа 16 минут, закончился победой узбекистанского теннисиста.

Итог матча между Истоминым (который на сегодняшний день является 80-й ракеткой мира) и Сун-Ву Квоном (307-я строка рейтинга) - 3/6, 7/6(5), 6/2, 7/6(12). Это была первая встреча игроков.

Узбекистанский спортсмен сделал одиннадцать эйсов, четыре брейка и две ошибки при подаче, сообщает sports.uz. Его соперник восемь раз подал навылет, сделал четыре брейк-пойнта и шесть двойных ошибок.

Победа Истомина увеличила счёт в матче между сборными Узбекистана и Южной Кореи до 3:1. Отечественные теннисисты уверенно вышли во второй круг I группы Кубка Дэвиса в зоне Азия/Океания.

Анна Ним.
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Анна Ним
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