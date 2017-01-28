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Сервер Джепаров перешёл из «Эстегляля» в «Сепахан»

Сервер Джепаров перешёл из «Эстегляля» в «Сепахан»

Полузащитник сборной Узбекистана Сервер Джепаров не смог войти в состав иранского клуба «Эстегляль», с которым подписал в январе контракт длительностью полтора года. Вместо этого его ждёт игра в иранской команде «Сепахан».

«Эстегляль» потерял право регистрировать новых футболистов после инцидента с германским легионером Адилем Шихи, не получившим свою зарплату по контракту. Запрет ФИФА не позволил клубу добавить в заявку команды Сервера Джепарова, а также ещё одного нового игрока - Андраника Теймуряна.

Таким образом, «Эстегляль» был вынужден отдать Сервера Джепарова в аренду другому клубу, сообщает sports.uz. В числе желающих приобрести узбекистанского игрока назывались «Эстегляль Хузестан» и «Фулад». Однако в итоге после официальных переговоров Сервер Джепаров вошёл в состав клуба «Сепахан». Длительность его нового контракта – полгода.

Анна Ним.
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Анна Ним
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