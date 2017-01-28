Лола Каримова-Тилляева стала главой Федерации гимнастики
В РСДЮСШОР по гимнастике 28 января прошла отчетно-выборная конференция федерации гимнастики Узбекистана. В ней участвовали представители всех региональных федераций, внешкольных спортивных учреждений, Министерства по делам культуры и спорта и Национального Олимпийского Комитета.
Главным событием конференции стали выборы руководства на следующие четыре года. Единогласным решением президентом федерации была избрана Лола Исламовна Каримова-Тилляева, первым вице-президентом - Руслан Булатович Мустаев.
Были представлены отчёты по разным сферам работы федерации и её региональных подразделений. Участники обсудили исполнение правительственных постановлений, касающихся развития узбекистанской гимнастики. Кроме того, на конференции поднимались вопросы создания Республиканской школы тренеров и судей по гимнастическим видам спорта, не имеющей аналогов в Узбекистане.
Анна Ним.