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Лола Каримова-Тилляева стала главой Федерации гимнастики

Лола Каримова-Тилляева стала главой Федерации гимнастики

В РСДЮСШОР по гимнастике 28 января прошла отчетно-выборная конференция федерации гимнастики Узбекистана. В ней участвовали представители всех региональных федераций, внешкольных спортивных учреждений, Министерства по делам культуры и спорта и Национального Олимпийского Комитета.

Главным событием конференции стали выборы руководства на следующие четыре года. Единогласным решением президентом федерации была избрана Лола Исламовна Каримова-Тилляева, первым вице-президентом - Руслан Булатович Мустаев.

Были представлены отчёты по разным сферам работы федерации и её региональных подразделений. Участники обсудили исполнение правительственных постановлений, касающихся развития узбекистанской гимнастики. Кроме того, на конференции поднимались вопросы создания Республиканской школы тренеров и судей по гимнастическим видам спорта, не имеющей аналогов в Узбекистане.

Анна Ним.
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Анна Ним
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