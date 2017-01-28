Узбекистанские теннисисты продолжают выступления в Казахстане.
На турнире серии ITF в Алма-Ате Альбина Хабибулина, носящая титул седьмой ракетки Узбекистана, прошла отборочные соревнования. Её соперницей в финале квалификационного тура была Виктория Мун из Белоруссии. Их встреча закончилась со счётом 6/4, 6/2.
В первом круге соревнований Хабибулина встретится с казахстанской теннисисткой Александрой Гринчишиной, сообщает sports.uz.
Завершился и квалификационный раунд Aktobe Open в городе Актобе. Шаробиддин Абзалов не попал в основную сетку "Фьючерса", проиграв россиянину Максиму Ратнюку со счётом 5/7, 4/6.
Второй узбекистанский участник турнира, Саидъало Саидкаримов, продолжает игру. Ему удалось одержать победу в финале отборочного матча, завершив встречу с Владимиром Поляковым (Россия) со счётом 6/4, 6/4.
Анна Ним.