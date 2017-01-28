Файзиев и Хабибулин проиграли в финале Aktobe Open
Завершилась финальная игра "Фьючерса" в Актобе (Казахстан) в парном разряде. Узбекистанец Санжар Файзиев и казахстанец Тимур Хабибулин проиграли, уступив победу соперникам.
В финале теннисисты встретились с россиянином Александром Павлюченковым и украинцем Владиславом Манафовым. Игра закончилась со счётом 3/6, 6/7(7).
Борьба за приз турнира длилась 1 час 18 минут. На счету Файзиева и Хабибулина три эйса и два брейка, а также три ошибки при подаче. У их соперников было четыре подачи навылет, три брейк-пойнта и семь двойных ошибок, сообщает sports.uz.
Анна Ним.