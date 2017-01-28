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Файзиев и Хабибулин проиграли в финале Aktobe Open

Файзиев и Хабибулин проиграли в финале Aktobe Open

Завершилась финальная игра "Фьючерса" в Актобе (Казахстан) в парном разряде. Узбекистанец Санжар Файзиев и казахстанец Тимур Хабибулин проиграли, уступив победу соперникам.

В финале теннисисты встретились с россиянином Александром Павлюченковым и украинцем Владиславом Манафовым. Игра закончилась со счётом 3/6, 6/7(7).

Борьба за приз турнира длилась 1 час 18 минут. На счету Файзиева и Хабибулина три эйса и два брейка, а также три ошибки при подаче. У их соперников было четыре подачи навылет, три брейк-пойнта и семь двойных ошибок, сообщает sports.uz.

Анна Ним.
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Анна Ним
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