Подведены итоги Кубка Узбекистана по боксу среди женщин
Закончился Кубок Республики Узбекистан по боксу среди женщин, который проводился в столице с 23 по 27 января. Свыше 60 спортсменок встретились на ринге в 9 весовых категориях.
Первые места в своих категориях заняли участница Олимпийских игр Ёдгорой Мирзаева, Фотимахон Турсунбоева, Турсуной Рахимова, Азиза Ёкубова, Райхона Кодирова, Мафтунахон Мелиева, Гавхар Мирзаева, Нафисахон Аскарова и Гузал Исматова.
Вручены также девять серебряных и восемнадцать бронзовых медалей, сообщает sports.uz.
Анна Ним.