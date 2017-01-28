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Подведены итоги Кубка Узбекистана по боксу среди женщин

Подведены итоги Кубка Узбекистана по боксу среди женщин

Закончился Кубок Республики Узбекистан по боксу среди женщин, который проводился в столице с 23 по 27 января. Свыше 60 спортсменок встретились на ринге в 9 весовых категориях.

Первые места в своих категориях заняли участница Олимпийских игр Ёдгорой Мирзаева, Фотимахон Турсунбоева, Турсуной Рахимова, Азиза Ёкубова, Райхона Кодирова, Мафтунахон Мелиева, Гавхар Мирзаева, Нафисахон Аскарова и Гузал Исматова.

Вручены также девять серебряных и восемнадцать бронзовых медалей, сообщает sports.uz.

Анна Ним.
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Анна Ним
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