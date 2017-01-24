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Истомин в Австралии продолжает творить сенсацию

Истомин в Австралии продолжает творить сенсацию
Денис Истомин в 3-ем раунде «мэйджора» в Мельбурне в трудном поединке одолел испанца Пабло Карреньо-Бусты ( 31-ое место в atp-перечне). Итог противостояния: 6/4, 4/6, 6/4, 4/6, 6/2.

Продолжительность поединка двух спортсменов превысила двести минут.
Денис осуществил 2 дв. ош. и сделал 5 брейков. Наш земляк выполнил шестнадцать эйсов. Его оппонент допустил 5 ош. на подаче, осуществил 5 эйсов и выполнил 3 брейк-пойнта.

Теперь Денис Истомин сыграет в 1/8 финала австралийского чемпионата против болгарина Григора Димитрова,15-го номер мирового рейтинга.

Напомним читателям, что во втором круге 30-летний Денис Истомин, сенсационно выбил из борьбы на Australian Open действующего чемпиона Новака Джоковича.

Вот что рассказал Денис после игры с Пабло Карреньо-Бусты официальному сайту Australian Open.

«После победы над Новаком психологически было непросто. Каррено – также отличный игрок, но я имею в виду то, что, выиграв у Новака, не хотелось проигрывать в трех сетах, чтобы потом все говорили, что я никакой.
Я хорошо восстановился и был готов к матчу. Думаю, я играл хорошо. Условия, конечно, сильно отличались. Центральный корт намного более медленный, чем тот, на котором мы играли. Поэтому прием работал не так хорошо, а Каррено отлично подает. В итоге, я доволен, что победил.
Я не размышлял слишком много о победе над Новаком. Да, я выиграл, но мне нужно снова играть. Так что я старался думать о следующем матче, а не о том, кого я победил. Как я уже говорил, отмечать ту победу буду после. Пока же все внимание на игре, на том, чтобы стараться находить свой теннис в каждом матче и побеждать».

В. Михайлов
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В. Михайлов
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