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Подведены итоги очередного дня 3-го тура чемпионата страны по футзалу

В спорткомплексе «Узбекистан» продолжаются матчи 3-го тура чемпионата страны по футзалу среди мужских команд высшей лиги. Стартовая встреча дня «Турон –С» - «Локомотив» не состоялась из-за неявки первого клуба, потому андижанскому коллективу было засчитано техническое поражение.

Подведены итоги очередного дня 3-го тура чемпионата страны по футзалу

Крайне интересным был следующий поединок между столичным «Ардусом » - и самаркандским «Нафисом», завершившийся ничьей. В ходе первого тайма соперники демонстрировали равную и содержательную игру, «Нафис» по большей части играл с оглядкой на оборону. Потому не удивительно, что первая двадцатиминутка завершилась со счетом 0:0.

Второй тайм более активно начали самаркандские футзалисты, и уже на 30-й минуте смогли выйти вперёд. В составе «Нафиса» голом отметился Дониёрбек Тахиров. Разумеется, такой расклад явно не устраивал «Ардус», и ташкентский коллектив всеми силами пошёл на штурм покоев соперника. И через минуту восстановил паритет. Автором гола стал Хушнур Эркинов.

В свою очередь, самаркандцы умело держали оборону и сумели-таки выжать максимум из этой встречи, т.е. разделить очки с более именитым оппонентом. В другой встрече дня бухарский «Коган» взял верх над клубом «Максам-Чирчик» - 5:3. Вчера также состоялись встречи «Алмалык»-«Бунедкор» и «Металлург»- «Пахтакор».

Санобар Мамадиева.
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Санобар Мамадиева
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