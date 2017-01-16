В Бухаре определились лучшие мотогонщики
В Бухаре прошло первенство области по мотокроссу, организованное областным отделением Организации по содействию обороне Узбекистана «Ватанпарвар».
Всего в заездах приняло участие восемьдесят спортсменов, представлявших все учебно-спортивные клубы области, Бухарскую и Гиждуванскую автошколы, а также Навоийскую область. По итогам общекомандного зачета в лидеры соревнований вырвались спортсмены Каракульского районного учебного спортивно-технического клуба (УСТК), оставившие позади себя соперников из Джандарского УСТК и Бухарской автошколы, занявших второе и третье места соответственно.
В одиночном разряде лучшими в своих категориях стали представители Каракуля Ж.Самадов, Б.Хошимбоев, У.Бердыев и М.Бердыев, а также Навоийской области Д.Хушвактов, А.Темиров и И.Кобилов.
Отметим, первенство области по мотокроссу проводится ежегодно в январе месяце и традиционно посвящается Дню защитников Родины.
В. СИДОРЕНКО, Бухара.
Фото С.ПОЛЕТАЕВА