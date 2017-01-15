Марат Джумаев вышел в первую десятку турнира
Узбекистанские шахматисты Марат Джумаев, Гулрухбегим Тохиржонова и Сарвиноз Курбонбоева участвуют в традиционном международном турнире 15th Delhi International Open Grandmasters сhess tournament. Он проходит в городе Нью-Дели.
Турнир уже близится к завершению – участники сыграли 8 туров. По их итогам гроссмейстер Марат Джумаев попал в число лидеров соревнования. Сегодня на его счету 6.5 очков. Узбекистанский шахматист занимает 8 место, по дополнительным коэффициентам поднявшись на него с 16-го.
Гулрухбегим Тохиржонова находится на 52 месте, а Сарвиноз Курбонбоева – на 44-м, сообщает sports.uz.
Анна Ним.