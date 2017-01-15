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Марат Джумаев вышел в первую десятку турнира

Марат Джумаев вышел в первую десятку турнира

Узбекистанские шахматисты Марат Джумаев, Гулрухбегим Тохиржонова и Сарвиноз Курбонбоева участвуют в традиционном международном турнире 15th Delhi International Open Grandmasters сhess tournament. Он проходит в городе Нью-Дели.

Турнир уже близится к завершению – участники сыграли 8 туров. По их итогам гроссмейстер Марат Джумаев попал в число лидеров соревнования. Сегодня на его счету 6.5 очков. Узбекистанский шахматист занимает 8 место, по дополнительным коэффициентам поднявшись на него с 16-го.

Гулрухбегим Тохиржонова находится на 52 месте, а Сарвиноз Курбонбоева – на 44-м, сообщает sports.uz.

Анна Ним.
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Анна Ним
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