→ Финальный этап игр «Баркамол авлод» будет проведён по 17 видам спорта

Финальный этап игр «Баркамол авлод» будет проведён по 17 видам спортаПервые спортивные соревнования «Баркамол авлод» были проведены в 2001 году в Джизаке, а в последующие годы – в Андижане, Чирчике, Нукусе и Термезе. Последовательное повышение опыта и мастерства участвовавшей в них молодежи можно также видеть на примере весомых результатов многих узбекских спортсменов на международных аренах.
Ставшие уже традиционными спортивные игры служат своеобразным трамплином для тысяч и тысяч наших юношей и девушек в процессе покорения ими высоких рубежей в мире спорта, что находит свое практическое подтверждение в жизни.
В году нынешнем Джизак вновь будет принимать участников республиканских соревнований «Баркамол авлод». И повсеместно уже проходят отборочные этапы.
Республиканский финальный этап спортивных соревнований «Баркамол авлод-2017» в городе Джизак будет проведён по 17 видам спорта. Количество участников на соревнованиях составит около 3000 - включая тренеров, судей, представителей СМИ. И главное, что молодежь Андижана также настроена на завоевание лидирующей позиции. И для этого у них есть лучшие условия и возможности. Учащиеся Асакинского профессионального колледжа педагогики и дизайна также ведут активную подготовку к предстоящим стартам. В этом учебном заведении функционируют спортивные секции по различным видам спорта, особенно большая посещаемость наблюдается в секциях по игровым видам спорта. И специалисты отмечают талант местной молодежи, ведь нынешние юноши и девушки – это представители гармонично развитого поколения, способного покорять высокие рубежи, стать в перспективе олимпийскими чемпионами.
В республиканских соревнованиях «Баркамол авлод» в основном участвуют юноши и девушки, регулярно занимающиеся спортом, поставившие перед собой цель стать профессиональными спортсменами. Большинство из них – это подающие надежды юные спортсмены, уже испытавшие себя в спортивных играх «Умид нихоллари».
В эти дни во всех регионах страны ведется активная работа по отбору самых умелых и сильных спортсменов из числа учащихся академических лицеев и профессиональных колледжей, формированию команд для участия в финальных поединках спортивных соревнований «Баркамол авлод».
Санобар Мамадиева.