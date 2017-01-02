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→ Финальный этап игр «Баркамол авлод» будет проведён по 17 видам спорта
Сегодня, 07:00 0 210 Рейтинг0 Напечатать

Финальный этап игр «Баркамол авлод» будет проведён по 17 видам спорта

Первые спортивные соревнования «Баркамол авлод» были проведены в 2001 году в Джизаке, а в последующие годы – в Андижане, Чирчике, Нукусе и Термезе. Последовательное повышение опыта и мастерства участвовавшей в них молодежи можно также видеть на примере весомых результатов многих узбекских спортсменов на международных аренах.


Финальный этап игр «Баркамол авлод» будет проведён по 17 видам спорта

Ставшие уже традиционными спортивные игры служат своеобразным трамплином для тысяч и тысяч наших юношей и девушек в процессе покорения ими высоких рубежей в мире спорта, что находит свое практическое подтверждение в жизни.

В году нынешнем Джизак вновь будет принимать участников республиканских соревнований «Баркамол авлод». И повсеместно уже проходят отборочные этапы.

Республиканский финальный этап спортивных соревнований «Баркамол авлод-2017» в городе Джизак будет проведён по 17 видам спорта. Количество участников на соревнованиях составит около 3000 - включая тренеров, судей, представителей СМИ. И главное, что молодежь Андижана также настроена на завоевание лидирующей позиции. И для этого у них есть лучшие условия и возможности. Учащиеся Асакинского профессионального колледжа педагогики и дизайна также ведут активную подготовку к предстоящим стартам. В этом учебном заведении функционируют спортивные секции по различным видам спорта, особенно большая посещаемость наблюдается в секциях по игровым видам спорта. И специалисты отмечают талант местной молодежи, ведь нынешние юноши и девушки – это представители гармонично развитого поколения, способного покорять высокие рубежи, стать в перспективе олимпийскими чемпионами.

В республиканских соревнованиях «Баркамол авлод» в основном участвуют юноши и девушки, регулярно занимающиеся спортом, поставившие перед собой цель стать профессиональными спортсменами. Большинство из них – это подающие надежды юные спортсмены, уже испытавшие себя в спортивных играх «Умид нихоллари».

В эти дни во всех регионах страны ведется активная работа по отбору самых умелых и сильных спортсменов из числа учащихся академических лицеев и профессиональных колледжей, формированию команд для участия в финальных поединках спортивных соревнований «Баркамол авлод».


Санобар Мамадиева.
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