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Вчера, 20:07 0 275 Рейтинг0 Напечатать

В Навоийской области проходит региональный шахматный турнир

В данном первенстве принимают участие сильнейшие спортсмены из ряда городов и районов этой области.


В Навоийской области проходит региональный шахматный турнир

Эта интересная игра с древнейшей историей сегодня является популярным видом спорта, которым увлекаются миллионы поклонников во всех уголках планеты. Польза игры в шахматы значительна и многогранна, это отмечали многие выдающиеся деятели на протяжении многих веков. И нынешняя молодежь также активно увлекается этим видом спорта.

Участники регионального первенства в Навои соревновались, разделившись не несколько возрастных групп. Да, умение предугадывать и прогнозировать события, стремление просчитать все возможные варианты и исходы игры, принимать оперативные решения и делать значительные решающие ходы – основные навыки, которыми владеют игроки.

Все это можно было наблюдать и на данных состязаниях, всего 80 участников боролись за победу за черно-белой доской. Итак, уже названы имена победителей в нескольких возрастных группах. Среди участников до 8 лет лучшими стали Мохинур Туйчиева и Шерали Равшанов, среди шахматистов до 10 лет - Барчиной Шакирджанова и Нурали Юлдашев.

Санобар Мамадиева.
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Санобар Мамадиева
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