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→ Олимпийским чемпионам вручили памятные статуэтки от имени Шавката Мирзиёева
6-01-2017, 22:34 0 624 Рейтинг0 Напечатать

Олимпийским чемпионам вручили памятные статуэтки от имени Шавката Мирзиёева

Олимпийским чемпионам вручили памятные статуэтки от имени Шавката Мирзиёева

Генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета Узбекистана, прошедшая 6 января 2017 года, получила неожиданное завершение. Присутствовавшим на ней олимпийским чемпионам были вручены оригинальные подарки от президента страны.

Хасанбой Дусматов, Шахобиддин Зоиров, Фазлиддин Гоибназаров и Руслан Нуридинов получили на память статуэтки из бронзы, изображающие чемпионов в момент победы на прошедших Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Подарок президента Шавката Мирзиёева вручил от его имени премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Как сообщает пресс-служба НОК, статуэтки спортсменов были созданы мастерами «Галереи Равшана Миртажиева».

Олимпийским чемпионам вручили памятные статуэтки от имени Шавката Мирзиёева


Олимпийским чемпионам вручили памятные статуэтки от имени Шавката Мирзиёева


Олимпийским чемпионам вручили памятные статуэтки от имени Шавката Мирзиёева


Олимпийским чемпионам вручили памятные статуэтки от имени Шавката Мирзиёева


Анна Ним.
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