Олимпийским чемпионам вручили памятные статуэтки от имени Шавката Мирзиёева
Генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета Узбекистана, прошедшая 6 января 2017 года, получила неожиданное завершение. Присутствовавшим на ней олимпийским чемпионам были вручены оригинальные подарки от президента страны.
Хасанбой Дусматов, Шахобиддин Зоиров, Фазлиддин Гоибназаров и Руслан Нуридинов получили на память статуэтки из бронзы, изображающие чемпионов в момент победы на прошедших Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Подарок президента Шавката Мирзиёева вручил от его имени премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Как сообщает пресс-служба НОК, статуэтки спортсменов были созданы мастерами «Галереи Равшана Миртажиева».
Анна Ним.