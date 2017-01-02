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→ Денис Истомин успешно начал турнир в Бангкоке
5-01-2017, 20:11 0 364 Рейтинг0 Напечатать

Денис Истомин успешно начал турнир в Бангкоке

Денис Истомин успешно начал турнир в Бангкоке

Поединок первого круга турнира Bangkok Open серии "Челленджер", проходящего в Бангкоке (Таиланд), оказался удачным для Дениса Истомина. Соперником первой ракетки Узбекистана и 121-й ракетки мира стал таиландский теннисист Конгсуп Конгкар, занимающий в мировом рейтинге 1605 место. Матч закончился с разгромным счётом 6/0, 6/1.

Встреча спортсменов длилась 1 час 13 минут. Истомин за это время продемонстрировал три подачи навылет, реализовал пять брейк-пойнтов и допустил одну двойную ошибку. Двадцатилетний таиландец показал один эйс и четыре ошибки при подаче.

Это была первая встреча теннисистов, сообщает sports.uz.

На втором круге турнира Дениса Истомина ожидает встреча с Кристианом Гарином из Чили.

Анна Ним.
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