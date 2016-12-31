Жасурбек Латипов и Шахрам Гиясов – лучшие в Азии
Азиатская конфедерация бокса (ASBC) назвала лучших боксёров континента в нескольких номинациях. В список попали и двое узбекистанских спортсменов.
Лучшим APB-боксером Азии 2016 года признан Жасурбек Латипов. Шахрам Гиясов стал «Открытием года-2016».
Победителями остальных номинаций стали:
Лучший боксер Азии 2016 года - Данияр Елеусинов (Казахстан);
Лучшая боксерша Азии 2016 года - Инь Жунхуа (Китай);
Лучший боксер Азии 2016 года (молодежь) - Хаято Цуцуми (Япония);
Лучшая боксерша Азии 2016 года (молодежь) - Пан Сумей (Китай);
Лучший боксер Азии 2016 года (юниор) - Кристиан Питт Лорент (Филиппины);
Лучшая боксерша Азии 2016 года (юниор) - Ю Лисай (Китай);
Лучший WSB боксер Азии 2016 года - Асланбек Шымбергенов (Казахстан);
Лучший тренер Азии 2016 года - Патрицио Гаспи (Филиппины);
Лучший супервайзер Азии 2016 года - Карина Пиксон (Филиппины);
Лучший технический делегат Азии 2016 года - Билли Вонг (Макао);
Лучший судья Азии - Джинжинг Жанг (Китай).
Лучшей национальной федерацией Азии в уходящем году признана Казахстанская федерация бокса.
Как сообщает «КазИнформ», «Лучших в Азии» выбирали сами поклонники бокса, голосуя за них в социальных сетях.
Анна Ним.