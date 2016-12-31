Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ Жасурбек Латипов и Шахрам Гиясов – лучшие в Азии
28-12-2016, 22:08 0 816 Рейтинг1 Напечатать

Жасурбек Латипов и Шахрам Гиясов – лучшие в Азии

Жасурбек Латипов и Шахрам Гиясов – лучшие в Азии

Азиатская конфедерация бокса (ASBC) назвала лучших боксёров континента в нескольких номинациях. В список попали и двое узбекистанских спортсменов.

Лучшим APB-боксером Азии 2016 года признан Жасурбек Латипов. Шахрам Гиясов стал «Открытием года-2016».

Победителями остальных номинаций стали:

Лучший боксер Азии 2016 года - Данияр Елеусинов (Казахстан);
Лучшая боксерша Азии 2016 года - Инь Жунхуа (Китай);
Лучший боксер Азии 2016 года (молодежь) - Хаято Цуцуми (Япония);
Лучшая боксерша Азии 2016 года (молодежь) - Пан Сумей (Китай);
Лучший боксер Азии 2016 года (юниор) - Кристиан Питт Лорент (Филиппины);
Лучшая боксерша Азии 2016 года (юниор) - Ю Лисай (Китай);
Лучший WSB боксер Азии 2016 года - Асланбек Шымбергенов (Казахстан);
Лучший тренер Азии 2016 года - Патрицио Гаспи (Филиппины);
Лучший супервайзер Азии 2016 года - Карина Пиксон (Филиппины);
Лучший технический делегат Азии 2016 года - Билли Вонг (Макао);
Лучший судья Азии - Джинжинг Жанг (Китай).

Лучшей национальной федерацией Азии в уходящем году признана Казахстанская федерация бокса.

Как сообщает «КазИнформ», «Лучших в Азии» выбирали сами поклонники бокса, голосуя за них в социальных сетях.

Анна Ним.
Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Топ статей за 5 дней

В 2017 году в Узбекистане может быть отменено лицензирование трех видов предпринимательской деятельности

2 января в Узбекистане объявлено выходным днем

Ташкент: к Новому году готов!

Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании приемных президента в каждом городе и районе республики

Похожие статьи

Игорь Сергеев попал в десятку лучших футболистов Азии

Хасанбой Дусматов стал “Лучшим боксером года”

СИЭЗ «Навои» стала лучшей в Центральной Азии

Боксер Шахрам Гиясов будет бороться за "золото" на Олимпиаде в Рио

Узбекский борец греко-римского стиля Ильхом Бахромов стал победителем чемпионата Азии

Реклама на сайте
Теги
Анна Ним
LCN