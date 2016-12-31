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→ Хасанбой Дусматов стал спортсменом года
28-12-2016, 20:17 0 587 Рейтинг0 Напечатать

Хасанбой Дусматов стал спортсменом года

Хасанбой Дусматов стал спортсменом года

Накануне Нового года Министерство по делам культуры и спорта Узбекистана подвело итоги. На пресс-конференции, прошедшей в столице, были названы имена узбекистанских спортсменов, отличившихся на соревнованиях 2016 года.

Титул самого активного спортсмена года получил Хуршид Таджибаев, член сборной Узбекистана по боксу.

Награда за вклад в развитие спорта присуждена Мираброру Усманову, возглавляющему Национальный Олимпийский комитет и Федерацию футбола Узбекистана.

Звание «Лучший спортсмен Узбекистана» принадлежит Хасанбою Дусматову, чемпиону Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по боксу. Ранее он уже был назван лучшим боксёром по версии Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

Анна Ним.
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Анна Ним
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