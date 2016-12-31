Хасанбой Дусматов стал спортсменом года
Накануне Нового года Министерство по делам культуры и спорта Узбекистана подвело итоги. На пресс-конференции, прошедшей в столице, были названы имена узбекистанских спортсменов, отличившихся на соревнованиях 2016 года.
Титул самого активного спортсмена года получил Хуршид Таджибаев, член сборной Узбекистана по боксу.
Награда за вклад в развитие спорта присуждена Мираброру Усманову, возглавляющему Национальный Олимпийский комитет и Федерацию футбола Узбекистана.
Звание «Лучший спортсмен Узбекистана» принадлежит Хасанбою Дусматову, чемпиону Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по боксу. Ранее он уже был назван лучшим боксёром по версии Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).
Анна Ним.