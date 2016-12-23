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Вчера, 22:44 0 26 Рейтинг0 Напечатать

В Джизаке завершился чемпионат Узбекистана по автокроссу

В состязаниях принимали участие сильнейшие автогонщики со всех концов Республики.

В Джизаке завершился чемпионат Узбекистана по автокроссу

Высокие скорости, драйв, экстрим и масса положительных эмоций! Всё это испытали участники чемпионата Узбекистана по автокроссу, который завершился в Джизаке. Комплекты наград оспаривались в нескольких классах автомобилей, и в каждой гонке интрига сохранялась вплоть до финишной черты.

Приобщение молодежи к техническим и прикладным видам спорта и их развитие в нашей стране является одной из основных задач Республиканского центра технических и прикладных видов спорта Организации содействия обороне Узбекистана «Ватанпарвар». Вот и на этот раз состязания, организованные в Джизакской области, ярко это продемонстрировали. Участники состязались в 4 классах машин. Победителей определяли по итогам трех заездов.

Состязания проходили в течение двух дней. Наиболее активно проявляли свои возможности представители Намангана, Ташкента, Сырдарьи, Самарканда. Всего 60 гонщиков, из которых 19 участвовали в классе авто А-7, с объемом двигателя 1700 кубических см.

По итогам всех заездов победителем стал Бахтиёр Ташбаев из Джизака. В следующем классе авто класса А8 с кубатурой равной 1600 хозяева также превзошли, второе и третье места завоевали команды Ташкента и Самарканда соответственно. И в классе машин «Багги» победу одержал Сухбат Обиджанов из Самарканда.

Санобар Мамадиева.
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Санобар Мамадиева
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