→ В Джизаке завершился чемпионат Узбекистана по автокроссу

В Джизаке завершился чемпионат Узбекистана по автокроссуВ состязаниях принимали участие сильнейшие автогонщики со всех концов Республики.
Высокие скорости, драйв, экстрим и масса положительных эмоций! Всё это испытали участники чемпионата Узбекистана по автокроссу, который завершился в Джизаке. Комплекты наград оспаривались в нескольких классах автомобилей, и в каждой гонке интрига сохранялась вплоть до финишной черты.
Приобщение молодежи к техническим и прикладным видам спорта и их развитие в нашей стране является одной из основных задач Республиканского центра технических и прикладных видов спорта Организации содействия обороне Узбекистана «Ватанпарвар». Вот и на этот раз состязания, организованные в Джизакской области, ярко это продемонстрировали. Участники состязались в 4 классах машин. Победителей определяли по итогам трех заездов.
Состязания проходили в течение двух дней. Наиболее активно проявляли свои возможности представители Намангана, Ташкента, Сырдарьи, Самарканда. Всего 60 гонщиков, из которых 19 участвовали в классе авто А-7, с объемом двигателя 1700 кубических см.
По итогам всех заездов победителем стал Бахтиёр Ташбаев из Джизака. В следующем классе авто класса А8 с кубатурой равной 1600 хозяева также превзошли, второе и третье места завоевали команды Ташкента и Самарканда соответственно. И в классе машин «Багги» победу одержал Сухбат Обиджанов из Самарканда.
Санобар Мамадиева.