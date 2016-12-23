→ В Ташкенте прошел семинар, посвященный развитию детского спорта

В Ташкенте прошел семинар, посвященный развитию детского спортаВопросы развития спорта, в частности детского – одна из самых приоритетных задач руководства страны. Для реализации этих целей прилагаются все необходимые усилия, и конечно мы уже видим плоды этой работы в виде побед наших спортсменов на самых крупных и престижных международных стартах. Какие ещё необходимо принять меры в этой связи обсуждалось на семинаре, организованном в столице.
На сегодняшний день по Ташкентской области и столице функционирует по 19 ДЮСШ. В центре внимания руководителей этих спортивных учебных заведений, которые стали участникками семинара, организованного в столице, стала тема оптимизации деятельности спортивных школ, работа, которая проводится непостредственно в этом процессе. Было рассмотрено много актуальных задач касательно правильной организации учебной работы.
В повестке дня также рассматривались вопросы подготовки и подбора высококвалифицированных кадров, которые передают свой опыт подрастающему поколению.
Вопросы воспитания здорового поколения, развития и формирования детей здоровыми – главные задачи Фонда развития детского спорта, которым уделяется огромное внимание по всей стране.
Благодаря проделанной работе, на местах создана лучшая спортивная инфраструктура для постоянного привлечения населения занятием активным образом жизни. Выявляются таланты, которые успешно представляют Узбекистан на различных международных турнирах. И работа в этом направлении будет продолжена и ещё более усовершенствована, и главное, что она дает существенные результаты.
Все это обсудили участники семинара, и наметили планы на перспективу.
Санобар Мамадиева.