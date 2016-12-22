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→ В Ташкенте стартовали матчи розыгрыша Кубка Узбекистана по футзалу
Сегодня, 12:38 0 99 Рейтинг0 Напечатать

В Ташкенте стартовали матчи розыгрыша Кубка Узбекистана по футзалу

В столице стартовали матчи Кубка Узбекистана по футзалу среди мужских команд. Отметим, что в групповом этапе состязаний участвует 8 коллективов, которые были поделены на две подгруппы.


В Ташкенте стартовали матчи розыгрыша Кубка Узбекистана по футзалу

Турнир открылся матчем между двумя столичными коллективами – «УзДТВ» и «Локомотивом». Данную встречу более убедительно провела первая команда, которая опережала своих оппонентов по многим показателям. Впрочем, это сказалось и на показателях на табло. Футзалисты команды УзДТВ» переиграли «Железнодорожников» с внушительным счётом 4:1. В составе победителей голами отметились Бахтиёр Азимов, Шохруз Ходжаев и дубль в активе Анатолия Малкова. У «Локомотива» единственный мяч на счету у Джавохира Хамидова.

Второй поединок состоялся между «Бунёдкором» и «Металлургом». Этот матч изобиловал сложной и бескомпромиссной борьбой, соперники умело действовали на всех участках площадки, особенно в защите. Не много более удачно вчера выступили представители Ташкентской области, которые в итоге и завершили этот поединок в свою пользу со счётом 2:1.

В составе «Металлурга» по разу отличились Шахзод Буриев и Гулом Мамаджанов, у «Ласточек» единственный мяч в свой актив записал Агзам Саидахматов.

Матчи розыгрыша кубка Узбекистана продолжаются.

Санобар Мамадиева.
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