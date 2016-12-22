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→ Рустам Джангабаев стал победителем Кубка Азии, прошедшем в Катаре
20-12-2016, 21:35 0 450 Рейтинг0 Напечатать

Рустам Джангабаев стал победителем Кубка Азии, прошедшем в Катаре

Рустам Джангабаев стал победителем Кубка Азии, прошедшем в КатареКубок Азии - заключительные состязания в календарном плане спортивных мероприятий по тяжелой атлетике. Международный старт был организован с 12 по 18 декабря, в нем принимало участие достаточно солидное количество тяжелоатлетов из около 55 стран мира.

Делегация Узбекистана выступала в составе 6 человек в различных весовых категориях. Рустам Джангабаев, выступающий в супертяжелой весовой категории +105, завоевал золото Кубка Азии. Наш соотечественник в рывке поднял 190 кг, в толчке – 240 кг. И по сумме двух упражнений зафиксировал результат 430 кг, что обеспечило ему первое место в данной весовой категории.

Свои возможности в столь престижном старте испытывали также Авез Идиев, Азамат Шарипов, Шодилбек Эргашев, Файзулла Джобиев и Даврон Кенжаев.

Санобар Мамадиева.
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