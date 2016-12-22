Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ Спортсменка из Узбекистана стала бронзовым призером марафона, посвященного 15-летию ШОС
20-12-2016, 12:09 0 1183 Рейтинг0 Напечатать

Спортсменка из Узбекистана стала бронзовым призером марафона, посвященного 15-летию ШОС

В Китайском городе Куньмин состоялся марафон, прошедший под эгидой Шанхайской Организации Сотрудничества в честь 15-летия с момента создания данной Организации.

Спортсменка из Узбекистана стала бронзовым призером марафона, посвященного 15-летию ШОС

В международном старте приняли участие 15 тысяч легкоатлетов из 23-х стран мира. Наряду с сильнейшими представителями королевы спорта отличилась и наша соотечественница Тамила Кучкарова, ставшая бронзовым призером в полумарафоне среди женщин протяженностью в 21км 900 метров. Ей удалось преодолеть положенную дистанцию за 1 час 29 минут и 7 сотых секунд.

Первое место досталось представительнице Казахстана Гульжанат Жанатбек, второе у Алицен Чеплетинг из Кении.

Санобар Мамадиева.
Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: *
Топ статей за 5 дней

В Узбекистан придут сильные морозы

В Мирзо-Улугбекском районе построят около сотни многоэтажек, базар и набережную

Влюбленная россиянка необычно отомстила красавчику из Узбекистана

За два дня сняты с должности хокимы четырех областей

christina
Похожие статьи

Более 15 тыс. человек примут участие в международном марафоне в честь 15-летия ШОС

Узбекистанец Адхам Эргашев завоевал золотую медаль Чемпионата мира по тяжелой атлетике

Выпускник лицея из Самарканда Джахонгир Фахриев стал бронзовым призером Международной олимпиды по химии

Сборная Узбекистана по пулевой стрельбе успешно выступила на международном турнире в Ганновере

В китайском городе Шеньджень международный женский теннисный турнир

Реклама на сайте
Теги
Санобар Мамадиева
LCN