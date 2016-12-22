→ Спортсменка из Узбекистана стала бронзовым призером марафона, посвященного 15-летию ШОС

Спортсменка из Узбекистана стала бронзовым призером марафона, посвященного 15-летию ШОСВ Китайском городе Куньмин состоялся марафон, прошедший под эгидой Шанхайской Организации Сотрудничества в честь 15-летия с момента создания данной Организации.
В международном старте приняли участие 15 тысяч легкоатлетов из 23-х стран мира. Наряду с сильнейшими представителями королевы спорта отличилась и наша соотечественница Тамила Кучкарова, ставшая бронзовым призером в полумарафоне среди женщин протяженностью в 21км 900 метров. Ей удалось преодолеть положенную дистанцию за 1 час 29 минут и 7 сотых секунд.
Первое место досталось представительнице Казахстана Гульжанат Жанатбек, второе у Алицен Чеплетинг из Кении.
Санобар Мамадиева.