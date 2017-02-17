Субботники для медиков отменили. Вместо них теперь воскресники
В Узбекистане как бы решили один из самых больных вопросов для медицинского персонала - упразднили субботники. Однако вместо них ввели воскресники.
В рамках брифинга, посвященного проблемам здравоохранения, корреспондентом NUZ.UZ был задан вопрос, когда в медучреждениях появится такая штатная единица как дворник, чтобы врачи и медсестры не мели улицу в рабочее время.
Один из спикеров Галина Дурманова ответила, что уже больше года в рабочее время медперсонал не заставляют выходить на уборку территории. Для этого, как оказалось, есть выходные. По мнению собеседника, это нормально когда врач подметает улицу в свой выходной день.
"Навести чистоту в городе и вокруг своего лечебного учреждения, я считаю, не зазорно. Сейчас медперсонал занимается уборкой территории, во-первых, не каждую неделю, во-вторых на так называемые воскресники выходят не все сразу, а по очереди" - прокомментировала замначальника Яшнабадского медобъединения.
По словам специалиста, это никого не утруждает, наоборот, это проявление уважения к своему учреждению.
Однако большинство граждан, как медработники, так и пациенты, считают подобные мероприятия, будь они в рабочее или в нерабочее время, не допустимы. В рабочее время медперсонал должен работать, в выходные - отдыхать. Но пока субботники просто сменили свое название...